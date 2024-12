Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazon, diventata famosa per le sue consegne in un giorno (se non, addirittura, il giorno stesso), ha lanciato una nuova modalità di consegna chiamata “Consegna non urgente“.

Un servizio che non ha bisogno di troppe spiegazioni: per prodotti che non servono urgentemente, l’acquirente può scegliere di avere una consegna un po’ meno veloce.

In cambio di un po’ di pazienza, però, è prevista una piccola ricompensa per i consumatori che scelgono questa nuova opzione: uno sconto aggiuntivo sul prezzo finale del prodotto con consegna non urgente.

Come funziona la Consegna non urgente

Questa nuova modalità di consegna consente agli utenti di scegliere i prodotti con una priorità inferiore che, invece di essere consegnati in 24/48 ore, possono essere recapitati con più calma.

Si tratta di aspettare pochi giorni, di solito una settimana, in cambio di un piccolo sconto che si attesta intorno all’1% e può essere sommato anche all’eventuale offerta già in corso.

La nuova modalità di consegna è già attiva, ma solo per alcuni prodotti “idonei“, ed è utilizzabile da chi è iscritto ad Amazon Prime.

Cosa cambia con la Consegna non urgente

La decisione di rendere accessibile a tutti gli abbonati la consegna non urgente rientra in un evidente piano di riorganizzazione della logistica di Amazon, che sta diventando un’attività sempre più grande e complessa. Così complessa che, già dal 2022, Amazon è stata costretta a gestire diventando a tutti gli effetti un corriere.

Ricordiamo che, recentemente, Amazon ha ridotto il periodo massimo disponibile per provare i prodotti e restituirli (anche se, per il Black Friday, lo ha di nuovo esteso temporaneamente), e ha esteso la rete di consegna della spesa alimentare con Amazon Fresh.

In quest’ottica, e in questo processo complesso, la consegna non urgente è uno strumento tramite cui Amazon prova a creare un canale di consegne non prioritarie e più facili da gestire, quindi anche più economiche per l’azienda.

I benefici di questa strategia si vedranno in occasione delle prossime iniziative commerciali con forti sconti, ad esempio la prossima Festa delle Offerte di Primavera che, se Amazon continuerà la tradizione da poco inaugurata, si svolgerà a marzo 2025.

In occasioni come questa i clienti Amazon generano, in pochissimo tempo, una enorme massa di ordini da consegnare, spesso con pochissimi prodotti per ogni consegna. Razionalizzare questo aspetto della logistica non può che far bene ad Amazon e, indirettamente, anche ai suoi clienti e all’ambiente.