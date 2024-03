Cosa c'è di nuovo su Netflix a marzo 2024

In arrivo i film Damsel e Spaceman, la commedia romantica Irish Wish, il finale di Young Royals e le serie tv Supersex e The Gentlemen

Marzo 2024 su Netflix si presenta con un menu ricchissimo di novità per tutti i gusti. Tanto per cominciare, il 3 marzo è in programma The Netflix Slam, evento sportivo in diretta che vedrà scontrarsi sul campo da tennis Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. Tra i film più attesi ci sono invece Damsel, con protagonista Millie Bobby Brown nei panni di una damigella che si salva da sola, e Irish Wish, nuova commedia romantica con Lindsay Lohan. Le aspettative sono alte anche sul fronte serie tv, dove si attendono in particolare Supersex, serie sulla vita della pornostar Rocco Siffredi, qui interpretato da Alessandro Borghi; la terza e ultima stagione di Young Royals, seguita da un documentario speciale che porta il pubblico dietro le quinte dello show; e The Gentlemen, prosieguo dell’omonimo film di Guy Ritchie.

I film di marzo 2024 su Netflix

A marzo 2024 arrivano su Netflix alcuni film celebri degli ultimi anni, tra cui Saturno contro e The Martian. Rimanendo nello spazio, bisogna segnalare anche l’uscita di Spaceman, nuovo film in cui Adam Sandler veste i panni di un astronauta in missione che, mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie rimasta sulla Terra, riceve aiuto da una misteriosa creatura aliena. Ecco gli altri film in uscita nelle prossime settimane.

1° marzo : Spaceman, Non sei sola: la battaglia contro il Branco, My Name Is Loh Kiwan, Saturno contro, Io sono Mia, The Mexican, Fabrizio De André – Principe libero

: Spaceman, Non sei sola: la battaglia contro il Branco, My Name Is Loh Kiwan, Saturno contro, Io sono Mia, The Mexican, Fabrizio De André – Principe libero 8 marzo : Damsel

: Damsel 14 marzo : Art of Love

: Art of Love 15 marzo : Irish Wish – Solo un desiderio, Salutava sempre

: Irish Wish – Solo un desiderio, Salutava sempre 22 marzo : SHIRLEY: in corsa per la Casa Bianca, I Casagrande: Il film, Sopravvissuto – The Martian, Red Eye

: SHIRLEY: in corsa per la Casa Bianca, I Casagrande: Il film, Sopravvissuto – The Martian, Red Eye 27 marzo : Riposare in pace

: Riposare in pace 29 marzo : The Beautiful Game, Vite vendute

: The Beautiful Game, Vite vendute 30 marzo : Glass

: Glass 31 marzo: Un ponte per Terabithia

Le serie tv di marzo 2024 su Netflix

Tra le serie in uscita a marzo 2024 su Netflix c’è Il problema dei 3 corpi, attesissima serie sci-fi co-ideata da David Benioff e D.B. Weiss (Il trono di spade), che sono anche produttori esecutivi e sceneggiatori con Alexander Woo. Per chi cerca qualcosa di decisamente insolito, invece, c’è Chicken Nugget: in questa serie comedy a tinte gialle sudcoreana due uomini cercano di salvare una donna che è stata trasformata in un nugget di pollo agrodolce.