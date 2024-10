Cosa c'è di nuovo su Netflix a novembre 2024

Fonte foto: Alan Roskyn/Netflix

Quali sono le principali novità di novembre 2024 su Netflix? Il 29 arriva Senna, la miniserie in sei episodi che racconta vita e carriera del campione di Formula 1. Restando nel campo delle serie tv, c’è una certa attesa anche per la seconda stagione di Arcane e per i nuovi episodi di Outer Banks (le puntate dalla 6 alla 10 arrivano il 7 novembre) e di Cobra Kai (si attende la seconda parte della stagione 6, mentre il finale arriverà nel 2025). Tra le novità da segnalare c’è anche Adorazione, serie tv young adult tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciolo.

I film di novembre 2024 su Netflix

Non appena zucche, cappelli da strega e altri prodotti pensati per Halloween vengono ritirati dagli scaffali, ecco che subito quel posto libero viene occupato da panettoni, giocattoli e decorazioni natalizie. Accade qualcosa di simile anche su Netflix, dove già da questo mese entrano a catalogo alcuni film di Natale nuovi di zecca. Appuntamento a Natale, ad esempio: la classica commedia romantica natalizia in cui la protagonista, Layla, è in cerca di una storia d’amore da favola con l’uomo dei sogni nel periodo delle feste. Esce in queste settimane in streaming su Netflix anche Siccità, film del 2022 diretto da Paolo Virzì.

1° novembre : Un Americano a Roma

: Un Americano a Roma 4 novembre: Spencer

Spencer 6 novembre: Appuntamento a Natale

Appuntamento a Natale 8 novembre: Alita – Angelo della battaglia

Alita – Angelo della battaglia 13 novembre: Hot Frosty – Una magia di Natale

Hot Frosty – Una magia di Natale 14 novembre: Hereafter

Hereafter 16 novembre: Chi ha incastrato Babbo Natale?

Chi ha incastrato Babbo Natale? 22 novembre: Spellbound – L’incantesimo, The Piano Lesson

Spellbound – L’incantesimo, The Piano Lesson 23 novembre: Red Sparrow

Red Sparrow 25 novembre: Siccità

Siccità 27 novembre: Our Little Secret

Le serie tv di novembre 2024 su Netflix

Oltre alle serie tv, a novembre 2024 c’è spazio anche per le docuserie e gli show. Tra le novità in arrivo ci sono ad esempio una docuserie sulla carriera e sulla vita di Elvis e la seconda stagione di Rhythm + Flow USA, la competizione di hip hop di Netflix che punta a individuare la stella del rap della prossima generazione. Sono in uscita in queste settimane anche la seconda stagione di L’Imperatrice e le nuove puntate di Is It Cake?, il sorprendente baking show che propone torte così realistiche da sembrare tutto, fuorché delle torte!