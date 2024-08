Le novità di agosto 2024 su Netflix

Fonte foto: Netflix/X

Cosa c’è di nuovo su Netflix ad agosto 2024? Il mese comincia con le versioni director’s cut di Rebel Moon 1 e 2, ovvero la riproposizione dei due film di Zack Snyder in versione estesa e con diverse scene inedite. C’è grande attesa anche per la quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, così come per la prima parte della quarta stagione di Emily in Paris, che nelle nuove puntate arriva (anche) in Italia. Tra le novità c’è poi la serie tv Kaos, dark comedy mitologica con Jeff Goldblum nei panni di Zeus in crisi di mezza età.

Le serie tv di agosto 2024 su Netflix

Tra le serie tv in uscita su Netflix ad agosto 2024 c’è inoltre Come uccidono le brave ragazze: tratto dal romanzo A Good Girl’s Guide To Murder, ha come protagonista l’attrice di Mercoledì Emma Myers. Tra le docuserie debutta invece Worst Ex Ever – Relazioni fatali: dopo Worst Roommate Ever – Convivere nel terrore, che aveva raccontato inquietanti storie di coinquilini molesti, il nuovo ciclo di puntate si concentra sulle relazioni turbate da tradimenti, inganni e violenze.

1° agosto : Unstable S2, Arrivare a te S3, Come uccidono le brave ragazze

: Unstable S2, Arrivare a te S3, Come uccidono le brave ragazze 5 agosto : La casa delle bambole di Gabby S10

: La casa delle bambole di Gabby S10 8 agosto : The Umbrella Academy S4

: The Umbrella Academy S4 14 agosto : Worst Ex Ever – Relazioni fatali

: Worst Ex Ever – Relazioni fatali 15 agosto : Emily in Paris S4 Parte 1, KENGAN ASHURA S2 Parte 2, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train Arc – Entertainment District Arc

: Emily in Paris S4 Parte 1, KENGAN ASHURA S2 Parte 2, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train Arc – Entertainment District Arc 19 agosto : CoComelon: Nuove avventure S3

: CoComelon: Nuove avventure S3 23 agosto : Mermaid Magic S1

: Mermaid Magic S1 29 agosto : Kaos, Terminator Zero

: Kaos, Terminator Zero 30 agosto: Breathless

I film di agosto 2024 su Netflix

Per quanto riguarda i film, ad agosto 2024 esce The Union. Nella trama l’operaio edile Mike (interpretato da Mark Wahlberg) viene coinvolto dalla ex fidanzata del liceo diventata spia Roxanne (Halle Berry) in una missione di spionaggio ad alto rischio. Nel film di animazione Saving Bikini Bottom, invece, Sandy Cheeks e SpongeBob SquarePants cercano di salvare Bikini Bottom da un malvagio complotto. Tra i film non recenti né originali Netflix, ma che stanno comunque per entrare a fare parte del catalogo della piattaforma, ci sono invece John Wick 4 e Mars Attacks!.