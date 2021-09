Cosa puoi avere gratis su Amazon con la Carta Docente

Come ogni anno, dal 2016 in poi, anche per l’anno scolastico 2021/22 i circa 900 mila insegnanti di ruolo italiani (purtroppo non anche i precari) possono usufruire del bonus da 500 euro per l’acquisto libri, riviste, materiale didattico (anche in formato digitale) e persino hardware di supporto all’attività didattica. Il 21 settembre 2021, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha accreditato i 500 euro sulla Carta del Docente 2021/22.

La normativa che regola l’erogazione e l’uso della Carta del Docente non è cambiata di una virgola rispetto agli anni scorsi, quindi chi ha già usato questo bonus può farlo anche quest’anno allo stesso identico modo. Non solo: anche quest’anno la Carta del Docente può essere spesa su Amazon, interamente o solo in parte, convertendo i voucher governativi in normalissimi buoni Amazon spendibili per acquistare una selezione di articoli che rientrano nell’iniziativa a supporto dei docenti italiani. Chi non conoscesse la procedura per usare la Carta del Docente su Amazon può leggere la nostra guida, per tutti gli altri ecco cosa è possibile comprare gratis su Amazon con la Carta del Docente 2021/22.

Carta del Docente 2021/22: cosa comprare

A causa dell’esplosione della Didattica a Distanza (DaD) durante la prima fase della pandemia il Ministero dell’Istruzione ha allargato moltissimo le maglie della Carta del Docente, permettendo agli insegnanti di usarla anche per comprare hardware utile all’insegnamento da remoto.

Ad esempio monitor, computer, tablet (ma non smartphone) sono stati aggiunti alla lista delle cose che si possono comprare con la Carta del Docente, insieme ai libri e alle riviste già presenti. Ad oggi, quindi, è possibile comprare con la Carta del Docente anche su Amazon questi articoli:

Carta del Docente 2021/22: la spesa massima su Amazon

La Carta del Docente è un bonus da 500 euro, che può essere speso per un solo acquisto o frazionato per comprare più cose, in tempi diversi. Ciò vale anche su Amazon: il buono generato sul sito del Ministero dell’Istruzione viene convertito in buono Amazon sempre, qualunque sia l’importo.

Ma non solo: su Amazon possiamo comprare con la Carta del Docente anche articoli che costano di più di 500 euro: basta inserire il buono generato nel carrello e pagare con i normali metodi di pagamento la cifra restante.

Così, ad esempio, possiamo comprare un Apple MacBook Air di ultima generazione da 999 euro pagandolo 499 euro.

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Grigio siderale

Oppure possiamo comprare gratis un ottimo tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen, senza spendere interamente il bonus e senza uscire realmente un centesimo.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen, Tablet, Display 10.4" WUXGA+ TFT, 64 GB Espandibili, RAM 4GB, Batteria 7040 mAh (Ricarica rapida), LTE, Android 10, Grigio (Oxford Gray) [Versione Italiana]