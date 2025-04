Tablet Samsung: lo paghi pochissimi e hai uno smartphone gratis

Fonte foto: Amazon

Finalmente, potrai lasciare il tuo laptop sulla scrivania di casa (o dell’ufficio) ed evitare di doverlo portare sempre con te in caso di emergenza. Il Galaxy TAb S10 FE di Samsung, infatti, ha tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare, passare il tuo tempo libero e molto altro ancora.

D’altronde, basta dare una veloce occhiata alla scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S10 FE per rendersene conto. Il tablet del produttore sudcoreano, forte di un display luminoso e ampio e di un SoC potente ed efficiente, può agevolmente rimpiazzare il tuo computer portatile e diventare il dispositivo da utilizzare per lavorare in mobilità o trascorrere serenamente il tempo libero in giardino, parco o spiaggia.

La promozione di oggi su Amazon, poi, è di quelle più uniche che rare. Oltre a uno sconto senza precedenti, infatti, avrai gratis uno smartphone Samsung e parteciperai all’estrazione di un viaggio in Thailandia. Oltre a poter pagare tutto a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria.

Samsung, tablet a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale (e smartphone in regalo)

Una promozione da cogliere al volo, quella disponibile oggi per il Galaxy Tab S10 FE. Non solo portai comprare il tablet a un prezzo bassissimo e pagarlo a rate senza interessi né spese di istruttoria, ma potrai ottenere gratis anche uno smartphone Galaxy A16 (valore di mercato 159,00 euro). Ma procediamo con ordine.

Il Samsung Galaxy Tab S10 FE è disponibile su Amazon con uno sconto del 18% al quale si somma uno sconto al check-out del valore di 50 euro. Grazie a questo doppio sconto, il tablet del produttore sudcoreano costa 425,28 euro anziché 579,00 euro come da listino. Comprandolo adesso risparmi poco più di 150 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate a tasso zero, senza alcun costo aggiuntivo. Optando per questa modalità, il Samsung Galaxy Tab S10 FE costa solo 85,06 euro al mese per cinque mesi.

Ma i vantaggi, come detto, non sono finiti qui. Con il tablet riceverai gratis a casa anche il Galaxy A16, smartphone medio gamma caratterizzato da una batteria praticamente infinita. Infine, registrando il tablet sul portale Samsung parteciperai all’estrazione di un viaggio in Thailandia.

Samsing Galaxy Tab S10 FE scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Leggero, sottile e incredibilmente potente. Il Galaxy Tab S10 FE, con i suoi 497 grammi di peso e uno spessore di appena 6 millimetri, è pensato appositamente per accompagnarti in tutti i tuoi spostamenti.

Merito anche del display da 10,9 pollici e con frequenza di aggiornamento da 90 Hz che non teme assolutamente la luce. La luminosità di 600 Nits fa sì che la leggibilità del display sia ottimale sia in una stanza buia sia se esposto direttamente alla luce del sole. La risoluzione 2304 x 1440 pixel assicura immagini dettagliate e nitide, per un’esperienza visiva di altissimo livello.

Sotto lo schermo troviamo il SoC Samsung Exynos 1580, un processore octa-core versatile, potente ma soprattutto efficiente. Potrai eseguire ogni tipo di applicazione – anche le più esigenti – senza rallentamenti o problemi di sorta. Che tu debba controllare la posta elettronica, modificare foto o montare video, il Galaxy Tab S10 FE sarà sempre pronto a offrirti il suo supporto.

Grazie alla S-Pen potrai prendere appunti in maniera naturale, come se stessi scrivendo su un block notes di carta. Il supporto dell’intelligenza artificiale ti aiuterà a lavorare più velocemente, fornendo informazioni, risultati e suggerimenti in maniera istantanea.

