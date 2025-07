Il Samsung Galaxy Tab S10 FE è in offerta su Amazon in occasione del Prime Day: si tratta di un'ottima scelta per chi è alla ricerca di un nuovo tablet

Il Samsung Galaxy Tab S10 FE è protagonista di una nuova promozione su Amazon e, grazie al taglio di prezzo, si conferma, sempre di più, come il tablet giusto da prendere in occasione dell’Amazon Prime Day 2025.

Sfruttando la promozione in corso, il tablet di Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 449 euro, scegliendo la versione da 128 GB, e al prezzo di 529 euro, puntando sulla versione da 256 GB.

Entrambe le varianti sono vendute e spedite direttamente da Amazon. Per gli utenti interessati all’acquisto di uno dei due tablet c’è la possibilità di pagare anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni del modello.

Samsung Galaxy Tab S10 FE – 10,9 pollici – Exynos 1580

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S10 FE

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S10 FE comprende un display IPS LCD da 10,9 pollici con risoluzione di 1440 x 2304 pixel e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Exynos 1580, realizzato a 4 nm e in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Il tablet può contare su 8 GB di memoria RAM e su 128/256 GB di storage interno. C’è spazio tra le specifiche anche per una batteria da 8.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W. Il modello ha una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel.

Da segnalare la certificazione IP68 e il sistema operativo Android 15 con One UI e 7 major update. Il Samsung Galaxy Tab S10 FE rappresenta, in questo momento, una delle opzioni più interessanti per gli utenti alla ricerca di un tablet di fascia media in grado di offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo e un supporto software di lungo periodo.

Samsung Galaxy Tab S10 FE, l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S10 FE con un prezzo scontato di:

449 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 529 euro per la versione da 256 GB

Il tablet è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida in occasione del Prime Day di Amazon ed è, quindi, disponibile solo fino al prossimo 11 luglio. Per accedere allo sconto serve avere Prime attivo (è possibile sfruttare la prova gratuita).

