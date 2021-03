Come usare la Carta del Docente da 500 euro su Amazon

La Carta del Docente è un bonus da 500 euro annui riservato, già dal 2016, agli insegnanti di ruolo italiani a tempo indeterminato. Nasce per sostenere la formazione continua del corpo docente agevolando l’acquisto di libri, testi, riviste, e materiale didattico, anche in formato digitale. Ma non solo: con questo bonus è possibile comprare anche hardware, anche su Amazon.

La legge, infatti, prevede che “personal computer, computer portatili o notebook, computer palmari, tablet rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti“, mentre non vi rientrano gli smartphone né si può pagare un abbonamento a Internet con la Carta del Docente. In un periodo di Didattica a Distanza forzata a causa del perdurare della pandemia da Coronavirus, quindi, l’accoppiata tra Amazon e Carta del Docente risulta estremamente vantaggiosa per gli insegnanti che, in pratica, possono comprare gratis un laptop o altri strumenti per la DaD. Diciamo “comprare gratis" perché è realmente così: la Carta del Docente può essere trasformata in un buono Amazon di pari valore, da inserire nel carrello dell’e-commerce in fase di pagamento per azzerare il costo dell’acquisto.

Come ottenere la Carta del Docente

Per spendere la Carta del Docente su Amazon è necessario, per prima cosa, generare il buono governativo sul portale ufficiale della Carta del Docente. Per entrare è necessario avere lo SPID, non è possibile invece usare né la Carta d’Identità Elettronica (CIE) né la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta entrati nel portale bisognerà aprire il menu e scegliere “Crea buono“, specificando se si ha intenzione di comprare in un negozio fisico o online (come nel caso di Amazon). A questo punto bisogna inserire l’importo del buono che si ha intenzione di spendere, per generare il codice del buono.

La spesa massima incentivabile con la Carta del Docente è pari a 500 euro per ogni anno scolastico, che possono essere spesi tutti insieme o frazionati.

Come spendere la Carta del Docente su Amazon

La cosa più comoda se vogliamo usare la Carta del Docente per comprare elettronica e PC su Amazon è inserire i prodotti nel carrello dell’e-commerce per conoscere il costo totale dell’ordine. Poi si dovrà inserire tale cifra nel portale governativo, per generare un buono dello stesso valore.

A questo punto si deve visitare la pagina Web di Amazon sulla Carta del Docente, tramite la quale sarà possibile convertire in modo diretto il buono ottenuto in un buono Amazon di pari valore. A questo punto basterà finalizzare l’acquisto su Amazon inserendo il codice del buono convertito.

Se il buono non è sufficiente a coprire l’intero costo della merce in carrello, invece, sarà comunque possibile utilizzare altri buoni amazon o pagare la restante parte. Se invece il valore del carrello è inferiore al buono generato, il resto sarà accreditato sul Conto Amazon dell’utente come nuovo buono, ma non potrà essere “restituito" alla Carta del Docente.

Carta del Docente su Amazon: i limiti

L’unico vero limite importante nell’uso della Carta del Docente per fare acquisti su Amazon è che i prodotti acquistati devono essere venduti e spediti da Amazon. Con prodotti venduti o venduti e spediti da un venditore terzo su Amazon non sarà possibile usare il buono governativo.

Per fortuna, però, esiste una apposita pagina Amazon che racchiude tutti i prodotti che è possibile comprare con la Carta del Docente. Si trova a questo indirizzo.

Per fare qualche esempio: tutti questi prodotti hanno un prezzo inferiore a 500 euro e sono venduti e spediti da Amazon, quindi è possibile comprarli gratis con la Carta del Docente:

