Così finirà la vita sulla Terra? Cosa abbiamo visto

Seguendo la scia di una brillante esplosione avvenuta molto distante da noi, nello spazio più profondo, gli scienziati sono riusciti a vedere qualcosa di incredibile: per la prima volta, hanno potuto osservare una stella nell’atto di divorare il suo pianeta, un gigante gassoso come Giove. È stato come assistere ad un’anteprima di ciò che accadrà alla Terra, sospettano gli esperti.

Una stella ha inghiottito il suo pianeta: l’avvistamento

Alcuni scienziati del Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, presso il Massachusetts Instituto of Technology (MIT), hanno fatto una scoperta sensazionale. Mentre osservavano i dati raccolti dalla Zwicky Transient Facility, l’archivio degli eventi luminosi del cielo (lo stesso che ha permesso di individuare, di recente, Scary Barbie), hanno trovato uno strano bagliore chiamato ZTF SLRN-2020, che ha avuto inizio come un brillante lampo di luce e si è poi intensificato di 100 volte nei giorni successivi. Prima di spegnersi, questa luminosità è rimasta attiva per ben 100 giorni.

I ricercatori hanno allora usato gli strumenti presenti presso l’Osservatorio Keck delle Hawaii per scomporre la luce nelle sue componenti di lunghezza d’onda, così da scoprire la sua composizione chimica. Inizialmente pensavano di aver individuato una nova, ma le firme chimiche hanno poi indirizzato gli astronomi verso un’altra teoria, decisamente più affascinante. Le molecole prodotte dal corpo celeste erano infatti di quelle che si vedono solo in stelle molto fredde, che però non emettono bagliori del genere. Sfruttando il telescopio spaziale a infrarossi NEOWISE della NASA, infine, si è potuto sciogliere il mistero.

Quello che gli scienziati hanno visto non era altro che gli ultimi istanti di vita di un pianeta inghiottito dalla sua stella, che bruciava incandescente mentre cadeva nel nucleo della gigante rossa prima di essere ridotto in polvere. Il fenomeno si è verificato a circa 13mila anni luce da noi: il pianeta coinvolto era un gigante gassoso come Giove, almeno 30 volte più grande della Terra. Mentre la sua stella, giunta ormai alla fine del suo ciclo vitale a causa dell’esaurimento dell’idrogeno, si era gonfiata sino ad aumentare di centinaia (o forse migliaia) di volte la sua dimensione originale. I dettagli dell’avvistamento sono stati pubblicati nei giorni scorsi su Nature.

Il destino della Terra: così finirà la vita

Questa è la prima volta che gli astronomi osservano gli ultimi attimi di vita di un pianeta, poco prima che quest’ultimo venga divorato dalla sua stella moriente. Ed è un avvistamento sensazionale, perché ci racconta uno scorcio del nostro destino: "Stiamo vedendo il futuro della Terra. Se qualche altra civiltà ci stesse osservando da 10mila anni luce di distanza mentre il Sole inghiottisce la Terra, vedrebbero la nostra stella improvvisamente illuminarsi mentre espelle del materiale, quindi formare polvere attorno ad esso, prima di tornare a quello che era" – ha spiegato Kishalay De, studente post-dottorato del MIT e autore principale dello studio.

Il destino del nostro pianeta è infatti quello di finir divorato dal Sole, assieme a Mercurio e a Venere (i pianeti più vicini). Ma c’è ancora tempo: ciò non accadrà che tra circa 5 miliardi di anni. "Penso che ci sia qualcosa di davvero straordinario in questi risultati che parlano della caducità della nostra esistenza. Dopo i miliardi di anni che la vita del nostro Sistema Solare ha affrontato, le nostre fasi finali probabilmente si concluderanno in un lampo che durerà solo pochi mesi" – ha affermato Ryan Lau, astronomo di NOIRLab e coautore della pubblicazione.