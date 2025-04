Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

WordPress ha lanciato in accesso anticipato un innovativo strumento basato sull’intelligenza artificiale, chiamato AI website builder. Un’opzione molto interessante, che arriva sul mercato con l’idea di semplificare notevolmente la creazione di siti web, rendendola accessibile anche agli utenti meno avvezzi a certa tecnologia.

Sfruttando questo nuovo tool, infatti, è possibile chiedere all’AI di generare automaticamente layout, testi, immagini e qualsiasi altro elemento necessario, in modo da ottenere un sito funzionale e dal design unico con poche e semplici istruzioni.

Come funziona AI website builder di WordPress

WordPress AI website builder appare come un’interfaccia conversazionale dove gli utenti possono interagire con un chatbot che ha il compito di accompagnarli nella costruzione del sito, proprio come un assistente virtuale.

La possibilità creative sono davvero molte ed è possibile, ad esempio, indicare il tipo di progetto, specificare la funzione del sito, focalizzarsi su colori, gli stili, la struttura delle pagine e molto altro ancora. Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, lo strumento le elabora e in tempi ragionevolmente brevi restituisce un website completo, includendo anche testi generati automaticamente, immagini e un layout coerente con i bisogni dell’utente.

Come accade sempre quando si utilizza un chatbot, molto dipende dalla precisione del prompt iniziale che deve essere il più dettagliato possibile per restituire un prodotto coerente e in linea con quanto richiesto. Per migliorare ulteriormente il processo di creazione, è possibile che il chatbot faccia delle domande supplementari, così da ridefinire il risultato in base al contesto specifico.

Terminata la costruzione del sito è possibile modificarlo in qualsiasi momento passando sempre attraverso il builder AI oppure nella maniera classica, agendo manualmente sul codice del sito.

Come provare il nuovo builder AI di WordPress

L’accesso al website builder AI di WordPress, almeno in questa fase iniziale, è totalmente gratuito ma è necessario avere già un account WordPress.com per poter effettuare i test. Non è richiesta la carta di credito per provare la demo, tuttavia per chi volesse pubblicare il proprio progetto realizzato con l’AI e accedere al set completo delle funzionalità offerte bisognerà necessariamente avere un piano hosting attivo, il cui costo parte da 18 euro al mese, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale e risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

Ci sono, naturalmente, ancora dei limiti di cui bisogna tenere conto: ad esempio, questo tool per il momento è disponibile solo per la creazione di nuovi siti con WordPress e non può essere utilizzato per modificare quelli già esistenti. Un limite che, probabilmente, in futuro verrà meno, ma per il momento bisogna tenerne conto.

Inoltre, questo site builder non può essere ancora utilizzato per la creazione di e-commerce così come non è ancora disponibile l’integrazione di funzionalità complesse, come database o plugin avanzati. Anche qui, l’azienda ha confermato che queste caratteristiche sono in fase di sviluppo e che saranno aggiunte in futuro ma senza specificare effettivamente le tempistiche richieste.