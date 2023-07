Nuove cuffie Outlier Free disponibili in Italia: sono dedicate agli sportivi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Disponibili anche in Italia le nuove Creative Outlier Free Pro+ e Creative Outlier Free+, gli ultimi modelli che vanno a completare la serie Outlier di Creative. Si tratta di cuffie a conduzione ossea che consentono, cioè, di ascoltare l’audio non utilizzando i condotti uditivi esterni come accade per le classiche cuffie, ma sfruttando le vibrazioni delle ossa del cranio. Perfette dunque per essere utilizzate durante l’attività sportiva, anche in acqua, e per non isolarsi completamente dall’ambiente circostante.

Due dispositivi che hanno molto in comune con i modelli precedenti, riprendendo ovviamente la modalità di utilizzo, migliorando l’ascolto tramite i nuovi trasduttori regolabili che si adattano alla forma delle orecchie e permettono agli utenti un’ampia personalizzazione della vestibilità.

Cuffie Creative Outlier Free+: scheda tecnica

Le cuffie Creative Outlier Free+ hanno un peso di 30.5 g mentre le dimensioni sono 137 x 106 x 44 mm. I driver, come già detto, a conduzione ossea con risposta in frequenza 20-20.000 Hz.

La connessione con la fonte audio(dispositivi Android, Apple e Microsoft) avviene via Bluetooth 5.3, con possibilità di usare il Multipoint che consente l’associazione con due device Bluetooth contemporaneamente e passare automaticamente da uno all’altro senza accedere all’app. Presente, naturalmente, anche un microfono omnidirezionale integrato, con risposta in frequenza 100-10.000 Hz.

La batteria è da 180 mAh e l’autonomia dichiarata è di 10 ore di riproduzione con la possibilità di ricaricare completamente le cuffie in 2 ore. Collegando il dispositivo al caricatore USB per 10 minuti è possibile aggiungere altre due ore di autonomia.

Tra le particolarità di questo dispositivo ci sono la Modalità a bassa latenza che promette una migliore sincronizzazione di audio e video sia per i videogiochi che durante la riproduzione dei contenuti multimediali, e la piena compatibilità con gli assistenti vocali come Siri e Google Assistant.

Infine è presente la certificazione IPX5, che attesta la resistenza delle cuffie ai getti d’acqua e al sudore. Queste cuffie, quindi, non possono essere usate durante il nuovo. Le Outlier Free+ possono già essere acquistate sul sito ufficiale di Creative nei colori: Dark Slate Grey e Matte Black, Dark Slate Grey e Lime Green al prezzo consigliato di 99,99 euro.

Cuffie Creative Outlier Free Pro+: scheda tecnica

Le cuffie Creative Outlier Free Pro+, invece, hanno un peso leggermente superiore (32 grammi), mentre restano invariate le dimensioni (137 x 106 x 44 mm). Identici anche i driver a conduzione ossea con risposta in frequenza 20-20.000 Hz.

Rispetto al precedente modello, queste cuffie hanno anche 8 GB di memoria interna che permette agli utenti di caricare la propria musica preferita e di ascoltarla senza la necessità di alcun dispositivo aggiuntivo. In alternativa, sempre grazie al Bluetooth 5.3, possono sincronizzare le Creative Outlier Free Pro+ con lo smartphone e con tutti i device compatibili per la riproduzione dei contenuti in streaming. Disponibile anche stavolta la funzione Multipoint per l’utilizzo con più dispositivi contemporaneamente e il microfono omnidirezionale integrato.

Presente di nuovo la Modalità a bassa latenza e la piena compatibilità con gli assistenti vocali come Siri e Google Assistant. Identica anche la batteria è da 180 mAh, con la promessa di 10 ore di autonomia e la ricarica completa del dispositivo in 2 ore.

Infine per il modello Pro+ è presente la certificazione IPX8, che attesta la resistenza del dispositivo ai getti d’acqua, al sudore e alle immersioni. Questa certificazione, insieme al fatto che è possibile archiviare la musica direttamente negli auricolari, permette di usare il dispositivo anche durante le sessioni di nuoto.

Anche le cuffie Outlier Free Pro+ sono già in vendita sul sito ufficiale di Creative nei colori: Midnight Blue e Matte Black, Midnight Blue e Fiery Orange al prezzo consigliato di 129,99 euro.