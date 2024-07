Creative Outlier Go ufficiali, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Creative ha presentato i nuovi auricolari open-ear Outlier Go, un prodotto low-cost perfetto principalmente per l’utilizzo quotidiano tra musica e attività sportiva

Creative ha presentato ufficialmente i nuovi auricolari Creative Outlier Go, un prodotto low-cost che si rivolge principalmente a quegli utenti che cercano un paio di cuffie robuste (resistenti all’acqua e al sudore), comode da indossare e con una buona autonomia, l’ideale per chi passa molte ore fuori casa e non vuole aver nessuna preoccupazione.

Chiaramente, trattandosi di un modello open-ear e, quindi, senza l’apposito gommino da inserire nell’orecchio, non è possibile utilizzare le funzionalità per la cancellazione del rumore (ANC) ma la grande semplicità di utilizzo e il prezzo davvero conveniente, fanno dimenticare queste piccole mancanze e rendono le Creative Outlier Go la scelta ideale per l’utilizzo quotidiano.

Creative Outlier Go – Cuffie open-ear – Adaptive Equal Loudness Correction

Creative Outlier Go: scheda tecnica

Le Creative Outlier Go sono auricolari open-ear con driver al neodimio da 14,2 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz.

Grazie all’algoritmo Adaptive Equal Loudness Correction (AELC) di Creative, le cuffiette sono in grado di adattarsi al rumore ambientale, regolando in automatico il volume per un ascolto ottimale anche in posti non particolarmente silenziosi.

Non mancano, naturalmente, i comandi touch che consentono all’utente di gestire il funzionamento delle cuffiette senza il bisogno di tirare fuori lo smartphone dalla cassa. Semplicemente toccando il device è possibile mettere in pausa o far partire la riproduzione, cambiare il brano e rispondere alle chiamate

Per connettere gli auricolari ai vari dispositivi (sia Android che Apple) si può utilizzare il Bluetooth 5.4 (con tecnologia Multipoint per connessioni con 2 device contemporaneamente) a bassa latenza compatibile con i protocolli A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) e HFP (Hands-free Profile).

Inoltre, scaricando l’app Creative è possibile personalizzare i comandi touch, selezionare i preset dell’equalizzatore, aggiorna il firmware del dispositivo e selezionare uno degli assistenti vocali compatibili, come Google Assistant e Siri.

Sul fronte dell’autonomia Creative dichiara circa 6 ore di riproduzione con una singola carica per gli auricolari, che sale a circa 26 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Le cuffiette sono, inoltre, certificate IPX4 e sono, dunque, resistenti agli spruzzi d’acqua.

Merita una menzione a parte la vestibilità, con questo dispositivo che si adatta all’orecchio dell’utente e, grazie all’apposito gancio in silicone, si aggancia ad essi garantendo una maggiore stabilità e un grande comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

Creative Outlier Go: prezzo e disponibilità

Le nuove Creative Outlier Go possono essere già acquistate sul sito ufficiale di Creative e su Amazon al prezzo consigliato di 59,99 euro.

