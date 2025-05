Le Marshall Major IV sono ottime cuffie Bluetooth ora disponibili con uno sconto del 46% con la nuova offerta in corso su Amazon: si tratta di un vero best buy

Fonte foto: Marshall

È il momento giusto per acquistare un paio di cuffie Bluetooth: con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare le Marshall Major IV sfruttando uno sconto del 46%. Si tratta di una promozione da cogliere al volo: le cuffie di Marshall, grazie allo sconto disponibile oggi, sono acquistabili al prezzo di 79 euro.

Da segnalare che, per gli utenti che possono accedere ai pagamenti rateali, l’acquisto può essere completato anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, utilizzando una carta di debito o di credito e senza alcun interesse. Le cuffie sono vendute e spedite direttamente da Amazon. Per accedere alla promo è sufficiente premere sul banner qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni delle cuffie.

Marshall Major IV

Marshall Major IV: la scheda tecnica

Le Marshall Major IV sono delle ottime cuffie Bluetooth di tipo over ear. Si tratta di un modello dal design ricercato che punta a offrire un ottimo comparto tecnico oltre a tanto comfort durante l’utilizzo (anche per diverse ore). Caratterizzate da un design ergonomico, le cuffie Marshall offrono un comparto audio di qualità, con driver dinamici personalizzati per la riproduzione di un suono sempre ricco di dettagli.

Da segnalare anche un’ottima autonomia: con una sola carica della batteria integrata, infatti, le Major IV sono in grado di offrire oltre 80 ore di riproduzione musicale. C’è anche la possibilità di sfruttare la ricarica rapida: con 15 minuti di ricarica, infatti, le cuffie possono ripristinare fino a 15 ore di ascolto. C’è anche il supporto alla ricarica wireless.

Le cuffie Marshall sono dotate del supporto alla connettività Bluetooth, con la possibilità di garantire un collegamento stabile fino a 10 metri di distanza dal dispositivo sorgente, e sono utilizzabili anche tramite cavo audio con jack da 3,5 mm. Si tratta di un prodotto di qualità, pensato per gli utenti alla ricerca di una resa audio da modello di fascia alta, un design ricercato e un prezzo che, grazie all’offerta in corso, è oggi molto più accessibile.

Marshall Major IV: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Marshall Major IV con un prezzo scontato di 79 euro. Le cuffie Bluetooth, in grado di garantire tanta qualità e un design ricercato, sono vendute direttamente da Amazon e possono essere acquistate tramite il banner seguente. Le Major IV sono vendute direttamente da Amazon. L’offerta in corso in questo momento è valida solo per un breve periodo di tempo.

Marshall Major IV