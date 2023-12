DeLonghi, la macchina espresso vintage a prezzo stracciato: va comprata ora

Fonte foto: 123rf

Un buon caffè non ha moltissimi segreti. Per iniziare la giornata nel migliore dei modi, con una tazzina di caffè caldo e profumato in mano, serve la giusta quantità di acqua, la giusta quantità di polvere di caffè e una macchinetta espresso dotata di una caldaia che permetta di estrarre il caffè calla giusta pressione.

Segreti ottimamente custoditi dalla macchina espresso De’Longhi Icona Vintage, grazie alla quale potrete preparare delle ottime bevande per la colazione, dal caffè al latte macchiato, passando per tisane, cappuccini e tutto quello che vorrete preparare. Una macchina versatile e completa, che oggi troverete su Amazon a un prezzo imperdibile. Merito dello sconto top garantito dal colosso del commercio elettronico, che vi farà risparmiare decine di euro sul listino.

De’Longhi, la macchina caffè espresso top a prezzo stracciato: la paghi pochissimo

La De’Longhi Icona Vintage non è mai stata così conveniente come oggi. Merito dello sconto del 38% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sul portale di commercio elettronico per eccellenza e fa risparmiare decine di euro sul listino.

Acquistandola oggi la paghi 149,00 euro, contro i 239,00 euro del listino. Il risparmio è considerevole: risparmierete ben 90 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore italiano. Inoltre, in vista delle festività natalizie, Amazon ha esteso il tempo per fare il reso fino al 31 gennaio 2024: potrai restituirla anche dopo lo scambio dei doni, in caso di "doppione".

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nome omen, avrebbero detto i romani. Perché basta un semplice sguardo per capire che il "vintage" del nome lo si ritrova in ogni singola linea della macchina caffè espresso di De’Longhi. La Icona Vintage è caratterizzata da un design elegante e ricercato, che richiama formi e stilemi delle macchine espresso degli Anni ’60 e ’70 dello scorso secolo.

La tecnologia all’interno, però, è tutt’altro che vintage. La caldaia in acciaio inox eroga fino a 15 bar di pressione, per un’estrazione delicata e al tempo stesso veloce. Il caffè sarà cremoso, corposo e profumato esattamente come quello del bar. In questo caso, però, sarai tu a comporre la tua miscela preferita: il portafiltro della De’Longhi Icona Vintage permette infatti di utilizzare sia caffè in polvere sia cialde ESE.

Il Cappuccino Systema manuale, infine, ti permetterà di sfruttare la potenza e il calore del vapore per preparare bevande di ogni genere per la tua colazione. Potrai montare della crema di latte soffice e compatta come quella del bar. Oppure preparare tisane e infusi di ogni genere in una manciata di secondi. Insomma, potrai preparare facilmente e velocemente la colazione dei tuoi sogni ogni volta che vorrai.

