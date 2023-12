De'Longhi, la macchina per caffè costa pochissimo: prezzo stracciato

Fonte foto: Amazon

Non tutte le macchine caffè espresso sono uguali. Può sembrare un’assoluta banalità, ma i continui progressi fatti registrare anche nel mondo delle macchine espresso fa sì che i caffè fatti in casa siano sempre più cremosi e gustosi, esattamente come quelli che bevi al bar (o addirittura migliori).

La De’Longhi Vertuo Pop ne è un esempio lampante. Sfruttando tecnologie esclusive, questa macchinetta espresso è in grado di estrarre un caffè profumato come non mai, caratterizzato da una crema alta e densa. Insomma, una macchinetta per caffè espresso come poche in circolazione oggi disponibile a un prezzo a dir poco eccezionale. Lo sconto top garantito da Amazon ti fa risparmiare decine di euro: comprandola adesso la pagherai pochissimo. E con 20 euro da spendere in capsule.

Prezzo crollato per la macchina caffè espresso DeLonghi: sconto e risparmio

Uno sconto imperdibile, quello di oggi sulla Vertuo Pop di De’Longhi. Sia la versione "all black", sia la versione con finiture arancio sono infatti disponibili con un ribasso a dir poco incredibile. La macchina espresso del produttore italiano può essere acquistata con uno sconto del 40% sul listino: comprandola oggi la paghi meno di 60 euro. Il risparmio è considerevole: ti costa 40 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Ma non è tutto. La versione in offerta su Amazon arriva a casa con una confezione da 12 capsule Nespresso e un buono acquisto del valore di 20 euro da spendere in capsule Nespresso. Avrai così l’opportunità di fare scorta delle tue capsule preferite gratis.

De’Longhi Vertuo Pop scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Vertuo Pop di De’Longhi sfrutta la tecnologia Centrifusion Nespresso per estrarre un caffè profumato e cremoso come non mai. La macchina espresso fa ruotare la capsula fino a 4.000 giri al minuto per creare un’infusione di acqua e caffè unica nel suo genere. La crema sarà alta e densa come quella del bar, permettendoti così di gustare un caffè a regola d’arte.

Utilizzarla è più semplice che mai. Dopo aver inserito la capsula nell’alloggiamento, sarà sufficiente premere l’unico pulsante presente nella parte alta per far partire l’estrazione. La macchinetta del produttore italiano scansionerà il codice a barre presente sulla capsula e darà il via al processo di estrazione: regolerà in maniera automatica la velocità di rotazione e la lunghezza di estrazione (tra le quattro opzioni disponibili) in base alle informazioni ottenute in fase di avvio.

Dotata di connettività Bluetooth e Wi-Fi, la macchina espresso Vertuo Pop è in grado di collegarsi alla Rete e scaricare gli aggiornamenti che il produttore rilascia periodicamente per migliorare i programmi di estrazione. Avrai così la certezza di bere sempre il miglior caffè possibile (più buono anche di quello del bar sotto casa) direttamente nella cucina o nel salotto del tuo appartamento.

