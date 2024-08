DeLonghi, sconto esagerato sulla macchina caffè espresso: prezzo bassissimo

Fonte foto: Amazon

Non sempre si ha tempo a disposizione il tempo sufficiente per preparare un caffè a regola d’arte (il che vuol dire scegliere la miscela preferita, macinarla fresca, preparare il caffè secondo tutti i crismi e attendere i tempi giusti per un’estrazione perfetta). Per questo si ricorre sempre più spesso a macchine espresso che in una manciata di secondi ti permetto di bere un caffè cremoso e intenso come quello del bar.

La Vertuo Pop di De’Longhi ne è un esempio lampante. Compatibile con le capsule Nespresso Vertuo, sfruttano un’avanzata tecnologia per garantire la migliore estrazione (e, quindi, il miglior caffè) possibile. Compatta e caratterizzata da un design lineare e al tempo stesso ricercato, è tra le migliori macchine caffè espresso oggi in commercio. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon (disponibile su tutte e tre le colorazioni), sono disponibili a un prezzo eccezionale.

DeLonghi Nespresso Vertuo Pop liquorice black

DeLonghi Nespresso Vertuo Pop mango yellow

DeLonghi Nespresso Vertuo Pop pacific blue

Macchina caffè espresso De’Longhi a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione doppiamente conveniente, quella disponibile oggi sulla Vertuo Pop di De’Longhi. La macchina espresso compatibile con le capsule Nespresso Vertuo non è solamente acquistabile al prezzo più basso di sempre su Amazon, ma può essere anche pagata a rate senza costi aggiuntini (niente interessi e nessuna spesa per le pratiche istruttorie).

Oggi la Vertuo Pop di De’Longhi è disponibile con uno sconto superiore al 40% che ti permette di risparmiare decine di euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore italiano. Comprandola adesso la paghi pochissimo: poco più di 50 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono optare per il pagamento rateale a tasso zero. In questo modo, la macchina espresso Nespresso in offerta su Amazon ti costa poco più di 11 euro al mese. Insomma, un prezzo davvero bassissimo.

Tutti e tre i modelli, inoltre, garantiscono un buono acquisto da 30 euro da spendere sullo store Nespresso in cialde o altri prodotti per la tua macchina caffè espresso.

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Design e funzionalità. Questa la combinazione vincente che ha guidato i designer e ingegneri De’Longhi nel progettare la loro versione della Vertuo Pop. Compatibile con le capsule Nespresso Vertuo, questa macchina espresso sfrutta una particolare tecnologia per assicurare un caffè cremoso e intenso come quello del tuo bar preferito.

La macchina caffè espresso in offerta su Amazon legge un piccolo codice a barre sul lato della capsula e la "spinge" fino a 4.000 giri al minuto, per creare una miscela di caffè e acqua calda praticamente perfetta. Ne risulterà una bevanda profumata e corposa, nella quale sarà possibile riconoscere tutti gli elementi olfattivi e di gusto della miscela che hai selezionato.

Il sistema di controllo intuitivo e semplice, poi, ti permette di bere il caffè in pochissimi secondi. Una volta inserita la capsula nell’alloggiamento e dopo aver abbassato la leva ti basterà premere l’unico pulsante presente nella parte alta per avviare l’estrazione.

Grazie alla connessione Wi-Fi, la Vertuo Pop scarica automaticamente gli aggiornamenti di sistema rilasciati da De’Longhi e da Nespresso. Avrai così la certezza di godere sempre della migliore esperienza possibile.

