Fonte foto: Denon

Denon ha svelato questa settimana la nuova Denon DHT-S218. Si tratta di una soundbar HiFi che, raccogliendo l’eredità della Denon DHT-S217 lanciata nel 2022, punta ad offrire tanta qualità a un prezzo accessibile, andando ad adattarsi a diverse configurazioni, grazie a un’altezza ridotta (67 mm) che la rende facilmente collocabile sotto le Smart TV.

Denon DHT-S218: caratteristiche tecniche

La nuova soundbar di Denon è dotata di sei driver con una configurazione a 2.1 canali. Ci sono due tweeter da 25 millimetri, a due subwoofer da 75 millimetri e due midrange “racetrack” (cioè di forma ovale) da 90×40 millimetri. Nonostante ci siano fisicamente solo 3 canali, è possibile riprodurre l’audio 3D con Dolby Atmos, chiaramente virtualizzato grazie agli algoritmi psicoacustici.

Uno dei punti di forza della nuova soundbar appena svelata da Denon è rappresentato dalle dimensioni compatte che la rendono adatta a vari contesti di utilizzo. La DHT-S218 misura 12x90x6,7 cm (a fronte di un peso di 3,6 chilogrammi) ed è, quindi, in grado di adattarsi a diversi sistemi domestici, anche quando gli spazi sono limitati. La soundbar può essere facilmente montata anche al muro. In dotazione è incluso il telecomando. Il consumo in standby è di appena 1,7 W.

La connessione può essere wireless o cablata: nel primo caso tramite Bluetooth Low Energy (LE) Audio., nel secondo tramite HDMI eARC 4K. La dotazione include anche una seconda porta HDMI e una porta USB.

Via Bluetooth è possibile accoppiare la soundbar a uno smartphone o a qualsiasi altro dispositivo compatibile per avviare la riproduzione musicale sfruttando, al massimo, la qualità hardware dell’ultima arrivata di casa Denon. C’è anche la possibilità di sfruttare il multi pairing, per connettere la soundbar a più dispositivi sorgente (smartphone, tablet, laptop etc.), oltre che il multi point, per passare da un dispositivo sorgente a un altro in modo rapido e senza dover effettuare ogni volta l’accoppiamento.

Da segnalare anche la funzione Denon Dialog Enhancer che permette di ottimizzare l’audio dei dialoghi (sfruttando tre diverse modalità di funzionamento) in modo da migliorare l’ascolto senza dover modificare il volume.

Denon DHT-S218: prezzo e disponibilità

La nuova soundbar Denon DHT-S218 dovrebbe entrare in fase di commercializzazione a breve. Al momento, il sito ufficiale europeo di Denon la dà ancora “out of stock” ma le cose dovrebbero cambiare a breve. Il prezzo di lancio per l’Europa è pari a 269 euro, in linea con il prezzo del modello precedente. Il nuovo modello della gamma Denon sarà disponibile nell’unica colorazione nera.