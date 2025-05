Amazon ha annunciato il lancio delle nuove Fire TV Soundbar in Italia: ci sono due modelli a disposizione degli utenti, subito disponibili in offerta lancio

Amazon continua ad arricchire la sua gamma di prodotti per il mercato italiano. Dopo il lancio delle nuove Fire TV, una famiglia di Smart TV con Fire OS realizzata direttamente da Amazon, l’azienda ha annunciato il lancio in Italia delle nuove Fire TV Soundbar, con due modelli a disposizione degli utenti.

Le nuove soundbar sono già acquistabili con un’offerta lancio che garantisce uno sconto sul prezzo di listino. La promozione in questione sarà accessibile fino al prossimo 31 maggio, garantendo un risparmio netto sull’acquisto di uno dei nuovi modelli Amazon.

Amazon Fire TV Soundbar: caratteristiche

La nuova gamma Amazon si articola in due diversi prodotti. Il modello base si chiama, semplicemente, Fire TV Soundbar. Si tratta di un dispositivo a due canali che permette di sfruttare un audio virtuale tridimensionale con supporto DTS Virtual:X e Dolby Audio. Le dimensioni sono compatte (con una lunghezza che arriva a poco più di 60 cm).

La soundbar è "Fire TV Ready" permettendo all’utente di poter sfruttare una configurazione semplice con l’accoppiamento a una Fire TV e la possibilità di gestire la soundbar con un solo telecomando (quello della Smart TV). C’è anche il supporto Bluetooth per trasmettere facilmente audio dal proprio smartphone o dal tablet.

La versione Plus, invece, va a posizionarsi in una fascia di prezzo superiore, per offrire un "audio premium e coinvolgente". Si tratta di una soundbar all-in-one a 3.1 canali con supporto Dolby Atmos, DTS:X e DTS TruVolume.

Il modello in questione include anche la funzione per migliorare i dialoghi, Dialogue Enhancer, e può contare su quattro modalità di ascolto preimpostate (Film, Musica, Sport e Notte). La soundbar è lunga 94 centimetri. La configurazione è semplice, grazie alla possibilità di collegare il cavo HDMI incluso alla porta HMDI ARC/eARC del televisore.

Amazon Fire TV Soundbar: i prezzi

La nuova gamma di soundbar di Amazon è già disponibile sullo store con un’offerta lancio che terminerà il prossimo 31 maggio, alle 10:00. Come sottolineato anche nella descrizione della promo, sarà accessibile fino a esaurimento scorte. Di conseguenza, lo sconto potrebbe terminare prima. Entrambi i modelli sono venduti direttamente da Amazon con possibilità di consegna e reso gratuito. Lo sconto lancio è accessibile a tutti i nuovi utenti.

I prezzi sono i seguenti:

Fire TV Soundbar: 109,99 euro invece di 139,99 euro

invece di 139,99 euro Fire TV Soundbar Plus: 214,99 euro invece di 269,99 euro

