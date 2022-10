Di cosa parla Mammals

Quando due persone si giurano amore eterno o si fanno reciprocamente delle promesse, è davvero possibile che quell’impegno a lungo termine venga rispettato? Non siamo forse dei mammiferi e quindi, dopo tutto, spinti soprattutto dall’istinto, dai desideri e dai bisogni?

Sono queste le domande al centro di Mammals (che significa mammiferi, appunto), la nuova serie comedy dalle tinte dark che parla di coppie e infedeltà e che debutterà fra poche settimane su Prime Video. Ecco le cose da sapere.

La trama di Mammals

La serie britannica in sei episodi – scritta dal Premio Tony e due volte vincitore dell’Olivier, Jez Butterworth – tocca i temi dell’amore, dell’amicizia, del tradimento e del lutto con un sapiente mix tra dramma e commedia (ma attenzione: bisogna aspettarsi una buona dose di black humor!).

Il protagonista è Jamie, uno chef sposato con Amandine, dalla quale aspetta un figlio. Il suo mondo implode improvvisamente, però, quando l’uomo scopre alcuni sconvolgenti segreti sulla moglie. Dopo questa rivelazione, Jamie mette molte cose in discussione ed è in cerca di risposte aiutato dal cognato Jeff. Proprio in seguito a questa ricerca, anche Jeff finirà per creare una frattura nel suo matrimonio con Lue, sorella di Jamie.

Chi recita in Mammals

La serie è diretta da Stephanie Laing (Made for Love e Physical) e prodotta da Street Hassle in collaborazione con Vertigo Films e Fulwell 73. Il ruolo del protagonista è interpretato dall’attore comico James Corden.

Colin Morgan veste i panni di Jeff, Sally Hawkins quelli di Lue e Melia Kreiling quelli di Amandine. Nel cast ci sono anche Henry Lloyd-Hughes (Killing Eve e The Inbetweeners) e Samuel Anderson (Witless e Doctor Who).

Chi è James Corden e perché si parla di lui

Nato nel 1978, James Corden è un attore comico, conduttore e autore tv inglese. È noto soprattutto per essere il volto del talk show The Late Late Show with James Corden, oltre che per aver co-creato, co-sceneggiato e recitato nella sitcom Gavin & Stacey.

In questi giorni si sta parlando parecchio di James Corden, dal momento che è circolata la notizia che il comico è stato inserito in una sorta di "black list" dal ristorante newyorkese Balthazar e non è più una persona gradita nel locale. L’attore è stato infatti accusato di essersi comportato in modo scortese con il personale di sala.

Il ristoratore Keith McNally ha scritto sui social che James Corden è stato «il cliente più offensivo» con cui i camerieri e le cameriere del Balthazar hanno avuto a che fare dal primo giorno di apertura, avvenuta 25 anni fa.

Quando esce Mammals

La serie Original britannica Mammals sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dall’11 novembre 2022.

