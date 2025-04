Superman vs Lex Luthor: lo scontro nel nuovo trailer del film

Fonte foto: Warner Bros. Pictures

C’è un intenso faccia a faccia tra Superman e Lex Luthor nel nuovo trailer del film Superman, diretto da James Gunn e in uscita al cinema il 9 luglio 2025. Il video è stato pubblicato da Warner Bros. Discovery il 18 aprile scorso, una data non casuale: questa giornata, infatti, è considerata una delle più significative legate a Superman, perché è una sorta di “compleanno editoriale” per questo iconico supereroe. Quale modo migliore di festeggiarlo, allora, se non dando al pubblico da una parte la possibilità di sbirciare dietro le quinte, dall’altra un assaggio dell’imminente scontro tra il supereroe e il suo arcinemico?

Cosa sappiamo del nuovo film Superman

Il nuovo film Superman segnerà il reboot ufficiale dell’universo cinematografico DC (DCU). David Corenswet interpreterà Clark Kent/Superman, affiancato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e da Nicholas Hoult come Lex Luthor.

Come detto, il film è diretto da James Gunn, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense noto soprattutto per il suo lavoro nel mondo dei cinecomics, sia per la Marvel che per la DC. Nella sua filmografia ci sono ad esempio Guardiani della Galassia e The Suicide Squad.

La trama di Superman, film che darà il via alla nuova era del DC Universe chiamata Gods and Monsters, esplorerà il conflitto tra le origini aliene di Superman e la sua educazione umana, ponendo l’accento sul suo ruolo di simbolo di verità e giustizia.

Inoltre, il film introdurrà nuovi personaggi nel DCU, come Angela Spica/Engineer (interpretata da María Gabriela de Faría) e Metamorpho (Anthony Carrigan), ampliando così l’universo narrativo. ​

Le riprese si sono concluse nel luglio 2024, con location tra Cleveland, Ohio, e le isole Svalbard in Norvegia. Il primo trailer, rilasciato nel dicembre 2024, mostra Superman affrontare ostilità da parte dei civili e presenta Krypto, il super-cane, oltre a un misterioso drago sputafuoco.

Superman, uno sguardo esclusivo dietro le quinte del film

Nel nuovo video diffuso da Warner Bros. Discovery, disponibile qui sotto, è invece possibile sbirciare dietro le quinte dell’attesissimo film. Nel video viene infatti mostrato il set in cui si sono svolte le riprese del nuovo Superman e vengono proposte alcune brevi interviste e dichiarazioni di James Gunn, del produttore Peter Safran e degli attori David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas.

Il primo faccia a faccia tra Superman e Lex Luthor

Chi cerca qualche altra anticipazione sul film, può recuperare il trailer che svela il primo incontro tra Superman e il suo storico nemico, Lex Luthor. Nel video, i due si trovano finalmente faccia a faccia: la tensione palpabile preannuncia uno scontro indimenticabile. Luthor appare calmo e sicuro di sé, mentre Superman è evidentemente determinato a fermarlo.

Il confronto/scontro tra i due personaggi è uno degli elementi più attesi del film, e questo nuovo trailer non ha fatto altro che aumentare ulteriormente le aspettative dei fan.