Di cosa parla Monterossi - la serie

Monterossi è la nuova serie televisiva tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi e che si prepara a debuttare su Amazon Prime Video con un protagonista d’eccezione: Fabrizio Bentivoglio. Carlo Monterossi è il personaggio principale, un uomo che si ritrova detective per caso e deve scoprire chi vuole ucciderlo.

Il protagonista Monterossi lavora in televisione come autore e può essere descritto come un ironico infelice di successo. Un’esistenza normale e placida fino a quando qualcuno suona alla sua porta e tenta di ucciderlo. Accompagnato dai suoi giovani aiutanti, comincia a indagare su chi lo voglia morto. La serie televisiva in sei episodi fa parte del catalogo Amazon Original ed è stata scritta da Alessandro Robecchi, autore del romanzo da cui è tratta, Roan Johnson, che è anche regista, e Davide Lentieri. Oltre a Fabrizio Bentivoglio, che veste i panni del protagonista, troviamo la partecipazione speciale di Michele Bravi e Carla Signoris. Non resta quindi che attendere l’arrivo su Prime Video, fissato a inizio 2022, per vedere la nuova serie investigativa.

Monterossi – la serie: la trama

Carlo Monterossi è un autore televisivo di discreta fama che una sera come tante nella sua casa di Milano sorseggia whisky fino a quando non suonano alla sua porta. L’uomo va ad aprire, ma invece del fattorino si trova davanti un killer armato di pistola pronto a ucciderlo.

Il caso però vuole che Monterossi si salvi dall’aggressione e così comincia a indagare su chi lo voglia morto, nel mentre si ritrova a tirare le somme della sua vita: dall’amore per una donna che ormai se n’è andata al suo lavoro e le crisi di coscienza.

Mosso dal desiderio di giustizia e aiutato dai giovani Nadia e Oscar, presi in prestito dal mondo della tv, inizia a lavorare con la polizia per scoprire chi tenta di ucciderlo. Questo detective per caso, che vive in bilico tra ironica indolenza e struggimento blues, troverà i due killer professionisti e dovrà affrontarli, combattendo anche con un passato crudele che ritorna e numerosi personaggi lungo la strada.

Monterossi – la serie: il cast

Il protagonista è l’attore Fabrizio Bentivoglio, che interpreta proprio Carlo Monterossi. Nel cast insieme a lui ci sono Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, Tommaso Ragno, Bedlù Cerchiai, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta, Ilir Jacellari

Tra gli attori troviamo anche la partecipazione di Maria Paiato, Michele bravi e Carla Signoris. La regia è affidata a Roan Johnson, che è anche tra gli sceneggiatori insieme a Robecchi e Davide Lentieri, per la serie televisiva tratta dai romanzi editi da Sellerio. La produzione invece è Palomar per il catalogo Amazon Original.

Monterossi – la serie: quando e dove vederla

I sei episodi della serie Amazon Original tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi, editi da Sellerio, saranno disponibili in esclusiva su Prime Video a partire dal 17 gennaio 2022.

