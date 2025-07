Fonte foto: LG

Per acquistare un paio di auricolari Bluetooth, adatti sia all’uso di tutti i giorni che all’attività sportiva, è necessario valutare con attenzione il modello giusto. Il Prime Day di Amazon, però, è l’occasione giusta per acquistare un prodotto di qualità.

Con l’offerta in corso oggi, infatti, è ora possibile acquistare le LG xboom Buds con un prezzo scontato del 41% e con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni. Grazie alla promo in corso, il modello di LG è ora disponibile con un prezzo ridotto a 75 euro. Si tratta del minimo storico su Amazon.

L’offerta riguarda la versione venduta e spedita direttamente da Amazon delle LG xboom Buds che diventano una delle opzioni più interessanti del settore delle cuffie true wireless. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata.

La promo terminerà il prossimo 11 luglio ed è disponibile per gli utenti Prime (chi non ha Prime può attivare la prova gratuita, senza alcun vincolo i rinnovo).

LG xboom Buds

La scheda tecnica delle LG xboom Buds

Le LG xboom Buds sono delle ottime cuffie true wireless di tipo in-ear che si prestano bene sia all’uso di tutti i giorni che all’uso durante l’allenamento e l’attività sportiva, anche grazie alla certificazione IPX4.

Si tratta di un prodotto di qualità, con supporto Dolby Atmos, che permette a chi ha bisogno di un paio di auricolari Bluetooth di poter fare un acquisto molto vantaggioso.

Tra le specifiche tecniche troviamo la possibilità di sfruttare la connettività Bluetooth 5.4 oltre al supporto alla cancellazione attiva del rumore. C’è anche un sistema a tre microfoni che permette di ridurre il rumore di fondo durante le chiamate.

Un altro punto di forza delle LG xboom Buds è rappresentato dall’autonomia. Con una sola carica, infatti, gli auricolari possono garantire fino a 10 ore di utilizzo che diventano 30 ore considerando l’autonomia della custodia.

La gestione delle varie funzioni di LG xboom Buds può avvenire tramite l’app xboom Buds che offre un controllo completo direttamente dallo smartphone Android oppure iOS.

LG xboom Buds, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon, valida solo in occasione del Prime Day e, quindi, fino al prossimo 11 luglio, è ora possibile acquistare LG xboom Buds con un prezzo ridotto a 75 euro. Gli auricolari Bluetooth sono venduti e spediti direttamente da Amazon e sono disponibili in due diverse colorazioni. La promo rappresenta il nuovo minimo storico. Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

LG xboom Buds