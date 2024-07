Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Jurassic Park ha innegabilmente avuto un impatto enorme sulla nostra idea dei dinosauri. Li immaginiamo enormi e possenti, in grado di sovrastarci in altezza e muscolatura. Creature contro le quali non avremmo la minima chance di sopravvivenza, eccezion fatta al cinema, e con un bel po’ di armi dalla nostra parte.

Occorre però precisare come non tutti i dinosauri del Mesozoico fossero tanto grandi da schiacciarci con una zampa. Esistevano specie di vario genere, anche notevolmente più piccole. Basti pensare alla scoperta in Utah, dov’è tornato alla luce un esemplare di Fona herzogae, vissuto nel Cretaceo circa 99 milioni di anni fa.

Un dinosauro nascosto sottoterra

Gli esemplari di Fona herzogae erano incredibilmente piccoli, tanto da aver sviluppato particolari caratteristiche per riuscire a sopravvivere in un ambiente molto ostile. Erano in grado di scavare sottoterra, così da trovare riparo.

Uno degli aspetti cardine era rappresentato dai suoi bicipiti poderosi. Stando alle analisi degli scienziati, condivideva molte delle caratteristiche anatomiche degli animali noti per scavare. Dai già citati bicipiti a dei forti punti d’attacco muscolare sui fianchi e sulle zampe, così come ossa fuse lungo il bacino. Ciò al fine di contribuire a una migliore stabilità durante lo scavo. In aggiunta, arti posteriori proporzionalmente più grandi di quelli anteriori.

Innegabile, dunque, che questa “nuova” specie di dinosauro abbia trascorso tanto tempo sottoterra, come precisa Haviv Avrahami, dottorando alla NC State e primo autore dell’articolo che descrive il lavoro: “Si tende a individuare fossili di grandi animali, dal momento che in ambienti alluvionali come il Mussentuchit le piccole ossa in superficie rischiano di disperdersi, marciscono o vengono spazzate via prima della sepoltura e della fossilizzazione. Fona risulta però spesso trovato completo, con molte ossa conservate nella posa di morte originale”.

Ciò offre prove importanti per la tesi che vuole tale creatura tendente a ripararsi sottoterra. Si pensa infatti che gli esemplari ritrovati fossero già sotto la superficie al momento della morte. Ciò ha di fatto tutelato i loro resti. Ma che dimensioni aveva Fona herzogae? Quelle di un cane di media taglia. Va da sé fosse nel mirino di enormi predatori, il che rendeva la via di tunnel sotterranei a dir poco utile per la propria sopravvivenza.

La scoperta

Questa specie è stata scoperta presso la Formazione Cedar Mountain. Un gruppo di paleontologi, guidato dal già citato Haviv Avrahami. Non sono ancora state rinvenute le tracce dei tunnel, ma gli esperti sono in grado di indicare il suo “parente più prossimo”, l’Oryctodromeus. A ciò si aggiunge anche un altro “famoso parente”. Si tratta del Thescelosaurus, di cui è stato rinvenuto un esemplare, Willo, in Carolina del Nord. Un fossile divenuto celebre, ritenuto dotato di elementi fisici adattati per uno stile di vita semi sotterraneo.

Stando alle analisi, entrambe le creature potrebbero aver avuto un lieve piumaggio. Ciò avrebbe garantito loro di restare al caldo laddove necessario, isolandosi termicamente all’interno dei tunnel. Tutto ciò rappresenta il necessario stimolo per indagare a fondo nel mondo sotterraneo del mesozoico: “Aver rinvenuto una specie fossaria, – ha precisato Avrahami – ci ha consentito di espandere le conoscenze sull’enorme diversità espressa dagli erbivori di piccola taglia. Nonostante rappresentino una parte essenziale dell’ecosistema del Cretaceo, restano ancora oggi poco conosciuti”.