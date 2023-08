DJI presenta Osmo Action 4, l'action cam piccola, leggera e potente

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: DJI

La Osmo Action 4 è la nuova action cam di DJI che arriva ufficialmente sul mercato italiano con una scheda tecnica dalle alte prestazioni e una serie di funzionalità molto interessanti. Leggera, compatta e potente la DJI Osmo Action 4 viene descritta dall’azienda cinese come "il compagno ideale per gli avventurieri", con la promessa di video e immagini in altissima qualità in ogni condizione di utilizzo, anche quelle più estreme, dove ogni action cam che si rispetti si trova completamente a suo agio.

DJI Osmo Action 4 – Action cam impermeabile – Sensore CMOS da 1/1,3 pollici

DJI Osmo Action 4: scheda tecnica

DJI Osmo Action 4 è una action cam dalle dimensioni contenute (70,5×44,2×32,8 mm) e dal peso di soli 145 grammi, perfetta per essere utilizzata in qualsiasi condizione. Il display principale è da 2,25 pollici con risoluzione 360×640 pixel mentre quello frontale è da 1,4 pollici con risoluzione 320×320 pixel.

La action cam ha un sensore CMOS da 1/1,3 pollici, con apertura f/2.8 per riprese video in 4K/120fps e foto sempre dettagliate. Presenti anche la modalità di stabilizzazione HorizonSteady a 360° con: RockSteady 3.0/3.0+ per le riprese in FPV (First Person View) e HorizonBalancing/HorizonSteady per le riprese orizzontali con immagini stabili anche nelle situazioni più movimentate.

Oltre alle classiche modalità di ripresa in Slow Motion, Hyperlapse e Timelapse, trovano posto sulla Osmo Action 4 tutta una serie di funzionalità particolari come la InvisiStick, per nascondere il selfie stick. Presenti anche le notifiche vocali, per avvertire l’utente della modalità in uso e i controlli vocali.

La DJI Osmo Action 4 ha tre microfoni integrati con la possibilità di essere collegata tramite la porta USB-C ai DJI Mic o ai microfoni esterni tramite cavo jack da 3,5 mm a USB-C. Tra le connessioni troviamo il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0 LE.

La batteria è da 1.770mAh per un’autonomia fino a 150 minuti di ripresa con la possibilità di passare dallo 0 all’80% di carica collegando il dispositivo alla rete per 18 minuti.

Un’altra delle caratteristiche più interessanti riguarda la modifica delle immagini tramite IA con l’applicazione LightCut, che connette in WiFi la action cam allo smartphone e permette di accedere a alcuni utilissimi strumenti per modificare i propri video.

Oltretutto LightCut è anche in grado di riconoscere in automatico il tipo di ripresa, suggerendo le impostazioni di riproduzione più adatte a ogni scenario.

Infine, trattandosi di una action cam da utilizzare anche in situazioni non convenzionali, è garantita l’impermeabilità fino 18 metri di profondità senza custodia e fino a 60 metri con custodia, oltre che la possibilità di operare a temperature estreme.

DJI Osmo Action 4: prezzo e disponibilità

La DJI Osmo Action 4 è già acquistabile sul sito dell’azienda, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati ed è disponibile in diverse configurazioni.

Osmo Action 4 Standard Combo (429,00 euro) include: la Osmo Action 4, una batteria Extreme, la cornice di protezione orizzontale-verticale, il supporto per adattatore a sgancio rapido, la base adesiva ricurva, una vite di bloccaggio, un cavo USB-PD da tipo C a tipo C, paraluce e tappetino antiscivolo.

Osmo Action 4 Adventure Combo (529,00 euro) include: Osmo Action 4, 3 batteria Extreme, la cornice di protezione orizzontale-verticale, il supporto per adattatore a sgancio rapido, un mini supporto per adattatore a sgancio rapido, una base adesiva ricurva, 2 viti di bloccaggio, un cavo PD da tipo C a tipo C, la custodia multifunzione per batteria, un manico telescopico da 1,5 m, un paraluce e un cuscinetto antiscivolo.