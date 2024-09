Nuova action cam DJI Osmo Action 5 Pro: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

DJI lancia Osmo Action 5 Pro, la nuova action cam compatta per gli utenti che amano riprendere ogni momento della loro vita, dalle attività più movimentate alle immersioni subacquee.

Molte le novità messe sul piatto dall’azienda cinese, da una maggiore autonomia rispetto al modello precedente, fino ad arrivare ai nuovi display OLED e ai nuovi sensori che migliorano le prestazioni del device.

DJI Osmo Action 5 Pro: scheda tecnica

DJI Osmo Action 5 Pro è una action cam dalle dimensioni compatte (70,5×44,2×32,8 mm) e dal peso contenuto di appena 146 grammi, misure che la rendono in grado di adattarsi anche a scenari di utilizzo estremi, tanto è vero che la DJI Osmo Action 5 Pro è anche impermeabile fino a 20 metri, che diventano ben 60 metri con l’apposita custodia.

L’action cam è dotata di due display OLED con una luminosità di picco di 1.000 nit: quello frontale è da 1,46 pollici con risoluzione 342×342 pixel, mentre quello posteriore è da 2,5 pollici con risoluzione 400×712 pixel.

Grazie al sensore CMOS da 1/1,3 pollici con apertura f/2.8 e una gamma dinamica fino a 13,5 stop, questa action cam permette di effettuare riprese video in 4K/120 fps e foto in modalità scatto singolo fino a 40 MP.

La sezione audio è composta da tre microfoni integrati, ma è possibile utilizzare la porta USB-C per collegare la videocamera un DJI Mic esterno.

L’elettronica di questa action cam permette all’utente di sfruttare diverse funzioni smart, come il tracciamento del soggetto, per regolare dinamicamente l’inquadratura e mantenere il soggetto sempre al centro, o la modalità SuperNight, che utilizza gli algoritmi AI per riprendere anche in ambienti poco illuminati.

Trattandosi di una action cam da utilizzare anche (e soprattutto) negli sport estremi non manca la modalità di stabilizzazione RockSteady 3.0/3.0+, per mantenere le immagini stabili durante le riprese in prima persona con l’action cam in verticale, e la modalità HorizonBalancing/HorizonSteady, da utilizzare per le panoramiche con l’action cam posizionata in orizzontale.

Le connessioni disponibili sono il WiFi 6.0 e l’USB-C 3.0, che consentono velocità di trasferimento dati fino a 80MB/s e, tramite WiFi, la possibilità di fare dirette streaming in diverse risoluzioni. L’autonomia dichiarata è di quattro ore.

Meritano una menzione a parte gli accessori, da acquistare separatamente, che aumentano i possibili scenari di utilizzo di questa action cam e permettono agli utenti di montarla praticamente ovunque, dai caschi di protezione fino al manubrio della bici o della moto.

DJI Osmo Action 5 Pro: prezzo e disponibilità

La DJI Osmo Action 5 Pro è già in vendita, sia sul sito ufficiale dell’azienda produttrice che su Amazon, in due pacchetti.

Il primo, chiamato Osmo Action 5 Pro Combo Standard, costa 379 euro e include la action cam, la batteria Extreme Plus (1950 mAh), cornice protettiva orizzontale-verticale, supporto adattatore a sgancio rapido, base adesiva curva, vite di bloccaggio, cavo PD da Type-C a Type-C, tappo di protezione dell’obiettivo in gomma, copriobiettivo in vetro e cuscinetto antiscivolo.

Il bundle Osmo Action 5 Pro Combo Adventure, invece, ha un costo di 479 euro e comprende tutti gli accessori già visti nel pacchetto standard, e in più il supporto adattatore (mini) a sgancio rapido, la custodia multifunzione per batteria e il manico telescopico da 1,5 m.

