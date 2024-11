DJI Mic Mini, scheda tecnica e prezzo del nuovo registratore vocale omnidirezionale

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: DJI

DJI ha presentato il nuovo DJI Mic Mini, un registratore vocale omnidirezionale caratterizzato da dimensioni contenute e un peso irrisorio, che garantisce registrazioni audio di qualità in qualsiasi situazione, incluse quelle più "movimentate" quando, ad esempio, questo dispositivo viene collegato a una delle action cam prodotte sempre da DJI.

Parliamo, insomma, di un prodotto estremamente versatile, che si rivolge a diversi tipi di utenti, da chi cerca un sistema audio per l’utilizzo professionale fino ad arrivare ai content creator, rappresentando una soluzione efficace ma dal prezzo davvero contenuto.

DJI Mic Mini – Registratore vocale omnidirezionale – Kit base

DJI Mic Mini: scheda tecnica

Come già visto sul precedente DJI Mic 2 (e sulla maggior parte dei microfoni professionali per registrare il parlato), anche il DJI Mic Mini è formato da un ricevitore e un trasmettitore (un microfono omnidirezionale, in grado di rilevare suoni da tutte le direzioni); quest’ultimo è davvero molto compatto e pesa solo 10 grammi. La distanza massima tra i due dispositivi, stando alle indicazioni del produttore, arriva fino a 400 metri, questo, naturalmente, se l’ambiente non presenta ostacoli e interferenze.

Tra le particolarità la regolazione automatica del guadagno tramite l’apposita rotella sul ricevitore che permette di scegliere tra cinque livelli di guadagno, prevenendo eventuali distorsioni. Oltre a questo, grazie alla registrazione a doppio canale sia mono che stereo questo dispositivo garantisce all’utente una maggiore flessibilità nell’utilizzo, adattandosi facilmente a qualsiasi esigenza.

Non manca un sistema per l’eliminazione del rumore a due livelli, utile per abbattere il rumore ambientale in contesti particolarmente rumorosi o affollati e che può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno.

Molto interessante anche funzione Safety Track, anch’essa già vista sul DJI Mic 2, e che permette all’utente di registrare una seconda traccia a -6 dB utile per livellare i picchi audio improvvisi. Un’ sistema efficiente che, quando si utilizza questo device in un contesto "imprevedibile", può salvare l’intero lavoro da eventuali incidenti.

Da non sottovalutare nemmeno le funzioni per la regolazione automatica anti-clipping che riduce il volume dell’audio in ingresso, impedendo l’eventuale clipping del dispositivo.

Tra le connessioni ci sono: una porta USB-C, il Bluetooth, l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Per chi sceglie le connessioni Bluetooth è possibile collegare il trasmettitore direttamente allo smartphone e gestire le varie funzioni tramite l’app DJI Mimo (disponibile per Android e iOS). Inoltre, il DJI Mic Mini è progettato per essere utilizzato con DJI Osmo Action 5 Pro, DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Pocket 3 e il drone DJI Neo senza bisogno di un ricevitore.

Infine l’autonomia dichiarata è di circa 10,5 ore sia per il ricevitore e 11,5 ore per il trasmettitore, che salgono a un totale di 48 ore utilizzando l’apposita custodia di ricarica. Inoltre con appena 5 minuti di ricarica si ottiene un’ora in più di registrazione.

DJI Mic Mini: prezzo e disponibilità

Il nuovo DJI Mic Mini è disponibile sul sito ufficiale e su Amazon in due configurazioni:

Kit base – 1 trasmettitore e 1 ricevitore – 89 euro

– 1 trasmettitore e 1 ricevitore – 89 euro Kit completo – 2 trasmettitori, 1 ricevitore e la custodia di ricarica – 169 euro.

Per chi vuole è possibile anche acquistare altri trasmettitori singoli al prezzo consigliato di 59 euro l’uno, mentre la custodia di ricarica ha un prezzo di listino di 49 euro.

DJI Mic Mini – Registratore vocale omnidirezionale – Kit completo