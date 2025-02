DJI presenta i nuovi stabilizzatori per smartphone Osmo Mobile 7 e 7P

DJI ha svelato i nuovi stabilizzatori per smartphone Osmo Mobile 7 e 7P: ecco le caratteristiche e i prezzi per il mercato italiano

DJI ha annunciato il lancio della nuova serie DJI Osmo Mobile 7, composta da due modelli, Osmo 7 e Osmo 7P. Si tratta dei nuovi stabilizzatori per smartphone dell’azienda che integrano la stabilizzazione DJI di settima generazione e la tecnologia Active Track 7.0. I nuovi modelli sono già acquistabili su Amazon.

DJI Osmo Mobile 7

DJI

DJI Osmo Mobile 7 e 7P: caratteristiche tecniche

La nuova gamma Osmo Mobile 7 mette a disposizione degli utenti la tecnologia di stabilizzazione DJI di settima generazione, con la stabilizzazione a tre assi che consente di tracciare facilmente i soggetti.

Sfruttando il Modulo multifunzione incluso è possibile accedere a varie funzioni, utilizzando il dispositivo anche come ricevitore del microfono, trasmettendo l’audio via USB-C allo smartphone.

Il Modulo può essere controllato anche tramite gesti della mano per scattare foto e avviare o interrompere la registrazione o anche per attivare il tracciamento.

Osmo Mobile 7 è il modello "base" della gamma, più compatto e leggero, con un peso di 300 grammi. Il 7P, invece, rappresenta la versione più completa, adatta agli utenti alla ricerca del miglior prodotto possibile e, di conseguenza, ha un costo nettamente superiore.

I nuovi modelli di DJI integrano la tecnologia ActiveTrack 7.0 che rappresenta l’ultima evoluzione dei sistemi di tracciamento dell’azienda. In questo modo, gli stabilizzatori sono in grado di seguire i movimenti del soggetto durante le riprese.

Grazie al sistema Smart Capture, inoltre, lo stabilizzatore è in grado di individuare più soggetti, con la possibilità per l’utente di passare rapidamente da un soggetto all’altro. Tramite la rotella laterale è possibile controllare manualmente la lunghezza focale, la luminosità e altri parametri.

C’è anche la compatibilità con Apple Watch: tramite l’app DJI Mimo, infatti, è possibile rendere lo smartwatch di Apple un vero e proprio dispositivo di controllo, per controllare le riprese direttamente dal polso.

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, DJI dichiara la possibilità di utilizzo continuato fino a 10 ore per i suoi nuovi stabilizzatori.

DJI Osmo Mobile 7 e 7P: prezzo e disponibilità

I nuovi modelli della serie Osmo Mobile 7 sono già acquistabili in Italia, presso tutti i rivenditori autorizzati di prodotti DJI, Amazon compreso. I prezzi sono i seguenti:

Osmo Mobile 7 è disponibile con un prezzo di 99 euro

è disponibile con un prezzo di Osmo Mobile 7P è disponibile con un prezzo di 159 euro

Ad affiancare i nuovi prodotti DJI ci sono vari accessori come il supporto magnetico a sgancio rapido per DJI OM, il trasmettitore per Mac Mini, il kit di tracciamento e l’impugnatura treppiede.

