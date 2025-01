Il nuovo DJI Flip, drone con fotocamera per vlog, è disponibile in Italia, ecco prezzo e caratteristiche

Fonte foto: DJI

La gamma DJI si arricchisce con il nuovo DJI Flip, un drone multifunzione con fotocamera per vlog che segue di pochi mesi il lancio del DJI Air 3S. Si tratta di un modello molto leggero e con dimensioni compatte che può scattare foto da 48 Megapixel e registrare video in 4K.

DJI Flip è un adatto anche ai meno esperti, facile da usare, con un’ottima autonomia e con diverse modalità di funzionamento e la possibilità di realizzare contenuti in verticale ad alta risoluzione da condividere poi sui social network.

L’ultima novità della gamma DJI è già acquistabile in Italia, anche tramite Amazon, con la possibilità di optare anche sul bundle con il telecomando RC-2 e sulla versione Fly More Combo con tre batterie.

DJI Flip

DJI Flip con telecomando RC-2

DJI Flip Fly More Combo

DJI Flip: caratteristiche tecniche

DJI Flip è un drone compatto e leggero, dotato di un sistema di paraeliche per la massima sicurezza in volo e una struttura di supporto realizzata in fibra di carbonio. Il drone pesa appena 249 grammi, quindi può essere usato senza patentino.

La scheda tecnica include un sensore CMOS da 1/1,3", con aspetto 4:3, doppio ISO nativo, apertura f/1.7 e pixel 4-in-1 da 2,4 μm che può scattare foto da 48 Megapixel e registrare video HDR in 4K a 60 fps. Il sensore può registrare video al rallentatore, con risoluzione 4K e 100 fps, e supporta anche la modalità colore D-Log M a 10 bit.

È possibile realizzare contenuti verticali per i social network, con una risoluzione di 2.7K. DJI Flip è dotato di varie funzioni di ripresa. Tra queste troviamo MasterShot, con cui il drone effettua diversi movimenti della fotocamera, realizzando più clip e combinandole per dar vita a video dal taglio cinematografico. C’è poi la funzione Hyperlapse, con quattro modalità (Libero, Cerchio, Course Lock e Waypoint) e la possibilità di realizzare video timelapse in 4K oppure in 2,7K (con formato verticale).

Stando ai dati forniti dall’azienda, il drone ha un’autonomia che può arrivare fino a 31 minuti di volo. C’è anche il sistema di rilevamento a infrarossi 3D che permette al drone di frenare in automatico per evitare ostacoli. Sfruttando la tecnologia DJI O4 è possibile trasmettere video fino a 13 chilometri di distanza (a 1080p e 60 fps).

Il drone è utilizzabile con i telecomandi DJI RC-N3 o RC 2 e supporta sia il controllo via app che il controllo vocale. La stazione di ricarica per DJI Flip, inoltre, può ricaricare due batterie in contemporanea.

DJI Flip: prezzo e disponibilità

Il nuovo DJI Flip è disponibile da subito in Italia, sia tramite lo store ufficiale DJI che tramite la rete di rivenditori autorizzati. Il nuovo modello è acquistabile con un prezzo di 439 euro. A disposizione degli utenti c’è anche il bundle con il telecomando RC-2, proposto al prezzo di 649 euro. È disponibile, inoltre, il bundle Fly More Combo, con tre batterie e il telecomando RC-2, con un prezzo di 789 euro.

Il DJI Flip può essere acquistato anche su Amazon.

DJI Flip

DJI Flip con telecomando RC-2

DJI Flip Fly More Combo