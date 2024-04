Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dyson ha presentato il suo nuovo robot aspirapolvere di fascia alta, il Dyson 360 Vis Nav, un sistema di pulizia hi-tech che punta tutto su tecnologia e qualità, una grande potenza di aspirazione, un sistema di navigazione efficiente e quattro modalità di pulizia che si adattano a ogni tipo di abitazione. Il prezzo è molto alto rispetto a quello dei tantissimi concorrenti, come da tradizione Dyson che da sempre preferisce giocare in fascia premium.

Dyson 360 Vis Nav: scheda tecnica

Il Dyson 360 Vis Nav è un robot aspirapolvere caratterizzato da un motore Dyson Hyperdymium che, alla massima potenza, può arrivare a 110.000 giri al minuto.

Si tratta di un motore ciclonico, come quello che si trova nelle moderne scope elettriche che hanno reso famoso il marchio, in grado di generare 10 cicloni che hanno una una forza centrifuga di 100 mila G per separare la polvere raccolta dal flusso d’aria così che non ci sia perdita di aspirazione. Oltre a questo c’è anche un efficiente sistema di filtraggio che tramite diversi filtri, tra cui quello HEPA, cattura particelle fino a 0,1 micron.

La spazzola in dotazione combina il nylon morbido per lo sporco di maggiori dimensioni, filamenti antistatici in fibra di carbonio per la polvere e le setole rigide in nylon per i tappeti, così da adattarsi tranquillamente a ogni superficie. Stando alle dichiarazioni di Dyson, questo elemento è anche in grado di ridurre i grovigli ed è consigliato anche per abitazioni con animali domestici.

Quattro le modalità di pulizia a disposizione dell’utente:

la modalità Auto , che analizza automaticamente il livello di sporco e ottimizza la potenza di aspirazione

, che analizza automaticamente il livello di sporco e ottimizza la potenza di aspirazione la modalità Quick , velocizza le operazioni di pulizia per dare il meglio durante l’esecuzione delle routine quotidiane

, velocizza le operazioni di pulizia per dare il meglio durante l’esecuzione delle routine quotidiane la modalità Quiet , che garantisce una pulizia estremamente silenziosa e una maggiore autonomia

, che garantisce una pulizia estremamente silenziosa e una maggiore autonomia la modalità Boost, per attivare la massima aspirazione e ottenere un livello di pulizia più profondo

Per la pulizia dei bordi, invece, si utilizza un attuatore che aspira polvere e sporco lateralmente ed è in grado di coprire anche gli angoli.

La navigazione è affidata alla tecnologia Dyson SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping), un sistema di visione a 360° con ben 26 sensori che permettono al robot di evitare accuratamente gli ostacoli e vedere dove è già passato, riconoscendo i punti ancora da pulire.

Per gestire il funzionamento del device, l’utente può utilizzare l’app MyDyson attraverso la quale si possono impostare le zone da pulire, personalizzare e programmare le pulizie e impostare le varie routine del robot. Il dispositivo può essere attivato anche tramite comandi vocali.

Secondo Dyson il dispositivo ha un’autonomia di 50 minuti prima di tornare alla base di ricarica.

Dyson 360 Vis Nav: prezzo e disponibilità

Il nuovo robot aspirapolvere Dyson 360 Vis Nav è già disponibile nei Dyson Demo Store e sul sito ufficiale dell’azienda inglese al prezzo consigliato di 1.299 euro. Si tratta di una cifra molto elevata, visto che il robot è solo aspirapolvere (non c’è la funzione lavapavimenti) e non ha una stazione di svuotamento della polvere (che va scaricata a mano). Né ha funzioni accessorie, come la videosorveglianza tramite videocamera integrata, o la compatibilità con gli assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri.