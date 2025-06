Fonte foto: PixieMe / Shutterstock.com

Google continua a lavorare su nuove soluzioni per migliorare la ricerca online. Da diversi mesi, l’azienda ha avviato una vera e propria rivoluzione per il suo motore di ricerca, con l’introduzione di una Modalità AI, per ora disponibile solo in alcuni Paesi, che è stata poi arricchita con l’arrivo di Search Live, una funzione che permette di effettuare ricerche online dialogando con l’AI.

In rampa di lancio ci sono ora nuovi strumenti pensati per migliorare l’esperienza d’uso del motore di ricerca, sempre puntando sull’intelligenza artificiale. Il prossimo passo, infatti, è rappresentato dai suggerimenti di ricerca, generati dall’AI sulla base dell’attività dell’utente con l’obiettivo di anticiparne le sue intenzioni e proporre degli argomenti di ricerca che potrebbero interessarlo.

Sempre più AI per la ricerca Google

Il nuovo meccanismo, attualmente in fase di test, è stato individuato da 9to5Google. Per gli utenti che sfruttano la Modalità AI della ricerca di Google c’è ora la possibilità di accedere ai suggerimenti di ricerca basati sulla propria “attività Google”.

In sostanza, l’AI potrà analizzare i dati dell’utente, la sua cronologia di ricerca e di navigazione e altre informazioni per poter segnalare alcuni temi da ricercare al momento dell’apertura del motore di ricerca, senza che l’utente debba digitare o dettare alcun comando.

L’obiettivo è chiaro: Google punta a integrare sempre di più l’intelligenza artificiale all’interno dei suoi servizi e il motore di ricerca rappresenta un elemento centrale di questo nuovo trend. L’azienda intende rendere più veloce e agevole effettuare ricerche online, ricorrendo all’AI anche per anticipare le necessità dell’utente.

Come usare la nuova funzione

Al momento, i suggerimenti di ricerca di Google, basati sull’elaborazione dell’AI e sull’attività del proprio account, sono in fase di test. Di conseguenza, solo un numero limitato di utenti può accedere a questa nuova funzione. L’azienda sta testando i suggerimenti tramite la versione beta dell’app Google per smartphone e tablet Android e per iPhone. L’accesso può avvenire tramite il Search Lab ed è riservato solo agli utenti negli Stati Uniti.

Il test in corso servirà a capire l’effettiva utilità della nuova funzione. Nel caso in cui i feedback raccolti saranno positivi, Google dovrebbe estendere la disponibilità dei suggerimenti AI a un numero maggiore di utenti, partendo dagli Stati Uniti ed estendendo poi la disponibilità anche ad altri mercati internazionali per la versione stabile della sua app. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che Google sta testando anche le panoramiche audio per arricchire la ricerca online.