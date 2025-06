Dyson, prezzo in picchiata per l'aspirapolvere top di gamma: sconto esagerato

Fonte foto: Dyson

Da oramai un paio di mesi su Amazon sono stati lanciati i dispositivi Dyson: una raccolta minuziosa di alcuni dei prodotti più iconici e desiderati del brand inglese. Tra i dispositivi disponibili ci sono anche alcuni aspirapolveri, e proprio uno di questi da oggi è disponibile in promo a un prezzo speciale. Parliamo del Dyson Cinetic Buf Ball Multi Floor 2, scopa elettrica a traino dalla grandissima potenza di aspirazione e che si adatta a qualsiasi pavimento. Raccoglie lo sporco in ogni stanza e non hai nessun sacchetto da svuotare: è dotata di un ampio contenitore e non hai nemmeno filtri sporchi da lavare. Tecnologie innovative e performance straordinarie per un aspirapolvere che trovi anche in offerta a un prezzo straordinario.

Su Amazon, infatti, è disponibile con uno sconto del 27% che ti fa approfittare del minimo storico e risparmi quasi 100 euro rispetto al prezzo mediano. Se, invece, come riferimento si prende il prezzo del sito del produttore inglese, il risparmio è di ben 150 euro. Inoltre, nella confezione trovi anche utili accessori che la rendono polifunzionale. Un’occasione mai vista prima e che devi approfittare immediatamente: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta mai vista prima per l’aspirapolvere Dyson top di gamma. Da oggi è disponibile in promo a un prezzo di 249 euro, con uno sconto del 27% rispetto a quello mediano. Se, invece, si prende come riferimento il prezzo del sito web, lo sconto supera il 30% e si risparmiano ben 150 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis.

La disponibilità dell’aspirapolvere è immediata e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione 14 giorni. Non farti scappare questa ottima opportunità, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2: le caratteristiche tecniche

Una delle migliori aspirapolvere a traino che trovi oggi in offerta su Amazon. Il Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 è la scelta ideale per chi vuole una scopa elettrica potente e molto affidabile. Con il suo design a traino la puoi portare ovunque e con la massima facilità.

L’aspirapolvere è dotata di una potenza di aspirazione pari a 160 Air Watt ed è progettata per pulire efficacemente anche nelle situazioni più difficili. Non è dotata di filtri per la polvere e sfrutta tecnologie innovative per raccogliere tutto lo sporco presente in casa. Non ha perdite di aspirazione e non è dotata di sacchetti: lo sporco finisce direttamente all’interno di un contenitore che puoi togliere facilmente e svuotare all’interno del secchio dell’immondizia.

Il Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 è dotato di 35 cicloni con punte vibranti Cinetic che impediscono l’accumulo di polvere e l’ostruzione dei cicloni. La puoi utilizzare per pulire su ogni tipologia di pavimento e anche il soffitto. Nella confezione trovi anche utili accessori che ti permettono di cambiare la spazzola per una pulizia ancora maggiore.

