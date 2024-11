Ecovacs Deebot T30 Pro Omni, col Black Friday di Amazon è un affare

Fonte foto: Ecovacs

Col Black Friday alle porte, Ecovacs ha già iniziato a proporre una serie di offerte molto interessanti che riguardano diversi modelli di robot aspirapolvere e lavapavimenti. Soprattutto per i top di gamma, poi, sono occasioni davvero irripetibili che rendono un po’ più semplice portare a casa alcuni dei sistemi per la pulizia più efficienti sul mercato.

Tra questi c’è l’Ecovacs Deebot T30 Pro Omni, un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, pronto ad affiancare l’utente in qualsiasi situazione, adattandosi in piena autonomia all’ambiente domestico per risultati davvero impeccabili. Con l’offerta Amazon il prezzo di questo prodotto scende sotto gli 800 euro.

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: scheda tecnica

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con inclusa la stazione di ricarica e svuotamento automatico.

Sotto al robot c’è una spazzola rotante laterale che ha il compito di raccoglie lo sporco in giro per casa e spingerlo verso il centro dell’unità dove viene aspirato con una potenza di 11.000 Pa. Qui c’è anche una spazzola in gomma con tecnologia ZeroTangle sviluppata per elimina i grovigli di peli e capelli.

Per lavare il pavimento, questo dispositivo utilizza due mocio rotanti con tecnologia TruEdge per il lavaggio dei bordi, che permette alla piastra dei pannetti di estendersi lateralmente per coprire qualsiasi angolo della casa. Inoltre, quando vengono rilevati tappeti o altre superfici delicate, i mocio vengono sollevati in automatico fino a 9 mm.

Dentro al robot c’è un contenitore per la raccolta della polvere da 300 ml e un serbatoio per l’acqua da 55 ml.

Per spostarsi dentro l’abitazione e, ovviamente, evitare gli ostacoli sul suo cammino, questo device utilizza un sistema di mappatura degli ambienti con tecnologia TrueMapping 3.0 e la tecnologia TrueDetect 3D 3.0. Le funzioni del device, il monitoraggio dell’unità e l’impostazione delle routine per la pulizia possono essere gestite tramite l’app Ecovacs Home. Sempre dall’applicazione si può impostare anche il funzionamento del dispositivo tramite l’assistente vocale YIKO.

La batteria è da 5.200 mAh e, stando alle dichiarazioni del produttore, garantisce un’autonomia di circa 200 minuti.

Rispetto al passato cambia la stazione di ricarica che è stata completamente ridisegnata per essere più compatta e più efficiente, garantendo anche operazioni di manutenzione più immediate. Questa permette di lavare i mocio con acqua calda e asciugarli con aria calda, così da eliminare qualsiasi tipo di sporco ed evitare la formazione di muffa. Stando sempre alle indicazioni del produttore, questa può essere svuotata ogni 150 giorni.

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: l’offerta su Amazon

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni ha un prezzo di listino di 1.162,25 euro, tuttavia grazie agli sconti per il Black Friday di Amazon il prezzo crolla a 791 euro (-32%, -371,25 euro) e con un’offerta come questa, trovare un prodotto migliore è praticamente impossibile.

