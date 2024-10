Ecovacs N30 Omni, in arrivo due nuovi robot per le pulizie

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Ecovacs

Ecovacs ha presentato la nuova famiglia di robot aspirapolvere e lavapavimenti N30, composta da due modelli: il Deebot N30 Omni e il Deebot N30 Pro Omni, tuttavia solo il secondo è già disponibile in Italia. Riguardo al primo modello, al momento, non ci sono informazioni confermate ma probabilmente avrà un set di funzionalità inferiori rispetto al Pro e sicuramente un prezzo più basso.

Si tratta, comunque, di due device per le pulizie di fascia alta totalmente autonomi: basta, infatti, mappare l’abitazione e impostare una routine di pulizia, lasciando che sia il robot a fare il resto.

Ecovacs Deebot N30 Pro Omni – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento

Ecovacs Deebot N30 Pro Omni: scheda tecnica

L’Ecovacs Deebot N30 Pro Omni comprende il classico robot circolare per la pulizia degli ambienti domestici e la stazione di ricarica e svuotamento automatico.

Sotto al robot c’è una spazzola rotante laterale che raccoglie la sporcizia spingendola verso la bocca di aspirazione centrale, che ha una potenza elevatissima: 10.000 Pascal. Nella bocca d’aspirazione c’è una spazzola in gomma con tecnologia ZeroTangle 2.0 sviluppata per evitare la formazione di grovigli di peli e capelli. Il contenitore per la raccolta della polvere è da 350 ml.

Sotto l’unità ci sono, inoltre, i due pannetti rotanti che hanno il compito di lavare i pavimenti e che vengono sollevati in automatico di 9 mm quando il device rileva tappeti o altre superfici delicate. Per garantire una pulizia efficace anche in caso di sporco incrostato, c’è il sistema di lavaggio rotante OZMO Turbo 2.0 che permette al robot di applicare una pressione costante di 6 N e di ruotare a 200 giri al minuto per rimuovere qualsiasi tipo di macchia. L’utente può anche regolare il livello dell’acqua per adattarlo al tipo di pavimento.

I mocio hanno anche la funzione TrueEdge Adaptive Edge Mopping, che consente alla piastra su cui sono posizionati di allungarsi lateralmente per pulire efficacemente anche i bordi.

Per spostarsi dentro casa il device utilizza un sistema di mappatura degli ambienti chiamato TrueMapping 2.0 e un sistema per il riconoscimento degli ostacoli chiamato TrueDetect 3D 3.0 che riconosce qualsiasi cosa sul cammino del robot, evitandola senza problemi.

Utilizzando l’applicazione Ecovacs Home è possibile monitorare lo stato del dispositivo, impostare le varie routine per la pulizia, mappare l’abitazione selezionando le zone di pulizia e regolare le diverse impostazioni per il lavaggio e l’aspirazione.

La batteria è da 5.200 mAh con un’autonomia che, stando alle dichiarazioni del produttore, dovrebbe essere di circa 320 minuti (oppure fino a 550 m²) con una singola carica.

Parlando della stazione di ricarica, invece, questa ha al suo interno tre contenitori: uno per l’acqua pulita (per lavare i pannetti), uno per quella sporca proveniente dal il lavaggio dei mop il terzo, invece, è un sacchetto da 2,6 L che serve per la raccolta dello sporco aspirato in giro per casa e che può essere svuotato ogni 75 giorni.

Qui trova posto anche il sistema per il lavaggio dei mocio con acqua calda a 60 gradi e il sistema di asciugatura con aria calda a 40 gradi, che consente di eliminare eventuali cattivi odori dovuti all’umidità.

Ecovacs Deebot N30 Omni: prezzo e disponibilità

Il Deebot N30 Omni non è ancora disponibile nel nostro paese ma, probabilmente, è solo una questione di tempo prima che Ecovac fornisca maggiori informazioni al riguardo.

Il Deebot N30 Pro Omni, invece, è già acquistabile sia sul sito ufficiale dell’azienda cinese che su Amazon in due colorazioni: Bianco e Nero, al prezzo suggerito di 699 euro.

