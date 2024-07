Fonte foto: Ecovacs

Sul mercato arrivano in continuazione nuovi modelli di robot aspirapolvere e lavapavimenti, sviluppati col compito di automatizzare le pulizie domestiche e aiutare gli utenti nella cura della propria abitazione.

Tra i produttori più affermati c’è Ecovacs, che offre un catalogo di dispositivi adatti a tutte le esigenze e a tutte le tasche. Nel segmento dei top di gamma, uno dei prodotti più apprezzati è il Deebot T20e Omni, che garantisce potenza e pulizie impeccabili in qualsiasi condizione di utilizzo, gestendo in automatico le proprie routine senza che l’utente debba intervenire di continuo.

Con l’offerta Amazon lo sconto su questo device è incredibile e per le prossime ore arriva al minimo storico scendendo addirittura sotto i 600 euro.

Ecovacs Deebot T20e Omni – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di ricarica e svuotamento

Ecovacs Deebot T20 Omni: scheda tecnica

Ecovacs Deebot T20e Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta con stazione di ricarica e svuotamento automatico.

Ha due spazzole rotante laterali che hanno il compito di raccogliere lo sporco in giro per casa spingendolo verso il centro del dispositivo dove ci sono la bocca di aspirazione (che ha una potenza di 6.000 Pascal) e una spazzola in gomma, utile per evitare grovigli di pelo e capelli.

Sotto l’unità ci sono anche i due pannetti rotanti per lavare i pavimenti e che possono essere sollevati fino a 9 mm quando il device rileva dei tappeti o altre superfici delicate.

Per mappare gli ambienti e muoversi in autonomia il robot utilizza la tecnologia TrueMapping 2.0, sviluppata per realizzare una mappa tridimensionale molto dettagliata di casa e il sistema TrueDetect 3D 3.0, che permette all’unità di riconoscere gli ostacoli sul suo percorso in tempo reale e di evitarli.

Per gestire il robot si può utilizzare l’app ufficiale di Ecovacs, che permette di mappare l’ambiente, regolare le varie funzioni e, grazie alla modalità Housekeeper 2.0, impostare una routine di pulizia così che possa lavorare in totale autonomia. Il dispositivo può essere controllato anche tramite comandi vocali utilizzando l’assistente vocale YIKO. La batteria è da 5.200 mAh con un’autonomia stimata di circa 260 minuti.

La stazione di ricarica e svuotamento ha al suo interno due contenitori da 4 Litri con l’acqua pulita (per lavare i panni) e l’acqua sporca "scaricata" dal robot dopo il lavaggio dei mop e il sacchetto rimovibile da 3 litri per contenere la polvere e lo sporco aspirati.

Sempre dentro la stazione di ricarica c’è il sistema per il lavaggio dei mocio con acqua fredda al termine del quale i pannetti vengono anche asciugati con aria calda, così da eliminare eventuali cattivi odori dovuti all’umidità e la formazione di muffa.

Ecovacs Deebot T20e Omni: l’offerta su Amazon

Ecovacs Deebot T20e Omni ha un prezzo di listino pari a 1.399 euro ma, grazie alle offerte Amazon si scende a 649 euro (-54%, -750 euro) a cui bisogna aggiungere anche un coupon sconto di 100 euro che porta il prezzo finale a 549 euro.

