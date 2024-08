Ecovacs Deebot T30 Omni, su Amazon il prezzo è il top

Ecovacs Deebot T30 Omni è un robot per la pulizia potente ed efficiente, l’ideale per prendersi cura della propria abitazione. Oggi è in super offerta su Amazon ad un prezzo eccellente

Il segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti pullula di dispositivi pronti ad aiutare gli utenti a prendersi cura al meglio della pulizia della propria abitazione. Si tratta di una tecnologia in fortissima espansione, nonostante i prezzi non sempre accessibili.

Per non sbagliare acquisto il consiglio migliore è quello di scegliere un robot in offerta di un brand affidabile, così da portare a casa un prodotto efficiente e in grado di automatizzare le operazioni di pulizia, senza dover interagire continuamente con esso.

E tra le soluzioni più interessanti sul mercato c’è sicuramente l’Ecovacs Deebot T30 Omni, un robot aspirapolvere e lavapavimenti dalle grandi potenzialità, che per le prossime ore può essere acquistato su Amazon a un prezzo davvero pazzesco.

Ecovacs Deebot T30 Omni: scheda tecnica

Ecovacs Deebot T30 Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti molto interessante, composto dalla classica unità circolare per la pulizia e la stazione di ricarica e svuotamento automatico.

Sotto al robot trova posto una spazzola rotante laterale che raccoglie la polvere e lo sporco e li spinge verso il centro del dispositivo, dove c’è una seconda spazzola in gomma con tecnologia ZeroTangle che elimina i grovigli di peli e capelli e, ovviamente, la bocca di aspirazione che ha una potenza di ben 11.000 Pascal.

Sull’unità ci sono anche i due pannetti rotanti che vengono utilizzati per lavare i pavimenti e che possono essere sollevati in automatico di 9 mm quando vengono rilevati dei tappeti. Presente anche la funzione per il lavaggio adattivo dei bordi TruEdge, che permette alla piastra dei mocio di estendersi lateralmente per arrivare a pulire efficacemente anche i bordi.

All’interno del robot ci sono il contenitore per la raccolta della polvere da 300 ml e il serbatoio per l’acqua da utilizzare per lavare il pavimento da 55 ml.

Per spostarsi negli ambienti domestici il device utilizza un sistema di mappatura degli ambienti tramite TrueMapping 3.0. Inoltre con la tecnologia TrueDetect 3D 3.0 il robot è in grado di riconoscere gli ostacoli, evitandoli senza problemi.

Per gestire le varie funzionalità si può utilizzare l’app Ecovacs Home che consente di monitorare lo stato del dispositivo e impostare le diverse routine per la pulizia. La batteria è da 5.200 mAh con un’autonomia dichiarata di circa 200 minuti, al termine dei quali il robot tornerà in automatico alla stazione di ricarica.

La stazione di ricarica ha al suo interno tre contenitori: uno da 4 litro per l’acqua pulita (per lavare i panni), uno da 3,5 litri per l’acqua sporca proveniente dal lavaggio dei mop e uno scomparto con il sacchetto per la polvere e lo sporco aspirati in giro per casa che, stando alle indicazioni del produttore, può essere svuotato ogni 75 giorni.

Sempre dentro la stazione di ricarica c’è il sistema per il lavaggio dei mocio con acqua calda a 70 °C a garanzia di una pulizia ancora più efficace. Presente anche un sistema di asciugatura con aria calda, che consente di eliminare eventuali cattivi odori dovuti all’umidità.

Ecovacs Deebot T30 Omni ha un costo di 799 euro, tuttavia grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 699 euro (-13%, -100 euro) e con uno sconto del genere, trovare di meglio è davvero molto difficile.

