Ecovacs è uno dei brand produttori di robot aspirapolvere e lavapavimenti più interessanti del settore che ha saputo portare sul mercato dispositivi molto efficienti per sgravare l’utente dalla fatica delle pulizie domestiche.

E tra le opzioni più interessanti in catalogo c’è l’Ecovacs Deebot X2 Omni, un device di fascia altissima (è il top di gamma di penultima generazione), che ha un costo non proprio contenuto ma di cui difficilmente ci si pente. Ma grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore questo device può essere acquistato al minimo storico con uno sconto di quasi 1.000 euro e a un prezzo così trovare di meglio non è assolutamente possibile.

Ecovacs Deebot X2 Omni: scheda tecnica

Ecovacs Deebot X2 Omni è un aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, in grado di lavorare in piena autonomia, lasciando agli utenti il tempo di dedicarsi ad altre attività.

Questo prodotto comprende il robot per la pulizia che in questo particolare modello diventa più squadrato per raggiungere facilmente anche gli angoli, e la stazione di ricarica e svuotamento automatico del dispositivo.

Sotto al robot c’è una spazzola laterale rotante che cattura polvere e sporco indirizzandoli verso la bocca di aspirazione centrale, che ha una potenza di 8.000 Pascal e una spazzola in gomma per evitare grovigli di capelli e peli di animali. I due mop rotanti per lavare i pavimenti si sollevano fino a 1,5 cm, così da non bagnare i tappeti e altre superfici delicate.

Dentro l’unità ci sono due vaschette di plastica: una per contenere l’acqua pulita (180 ml) e una per la raccolta dello sporco (420 ml).

Per muoversi all’interno della casa Ecovacs Deebot X2 Omni utilizza le tecnologie TrueMapping 3.0, Slam e AIVI 3D 2.0, che sono in grado di creare una mappa tridimensionale dell’abitazione e che consentono al device di spostarsi in totale autonomia, riconoscendo eventuali ostacoli in tempo reale (inclusi animali e persone).

Per gestire il dispositivo si può utilizzare l’app Ecovacs Home che permette di accedere alle varie funzionalità del robot, mappare l’abitazione e definire le routine per la pulizia. Sempre tramite app l’utente può controllare la casa da remoto, accedendo alla telecamera frontale sull’unità. Il dispositivo è compatibile anche con comandi vocali, grazie all’assistente YIKO 2.0.

La batteria è da 6.400 mAh e, stando alle indicazioni del produttore, garantisce un’autonomia in grado di pulire una casa di 200 metri quadri.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica, al suo interno troviamo vaschetta di plastica (4 litri) per l’acqua pulita, quella per l’acqua sporca del lavaggio dei moci (3,5 litri) e il classico sacchetto per la raccolta dello sporco (3 litri).

La stazione di ricarica ha anche un sistema di lavaggio dei moci (con acqua calda fino a 55°), che vengono poi asciugati con aria calda in modo da evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

Ecovacs Deebot X2 Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, quindi non sorprende il prezzo di listino di ben 1.399 euro. Per fortuna, grazie alle offerte Amazon, però, il prezzo crolla a 450 euro (-70%, -949 euro) uno sconto davvero incredibile che non si può assolutamente ignorare.

