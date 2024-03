Electrolux, la scopa elettrica costa meno della metà: sconto spaziale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Avere un aspirapolvere efficiente è la soluzione migliore per tenere il pavimento dell’abitazione o dell’ufficio sempre pulito e con il minimo sforzo. La scopa elettrica facilita le pulizie domestiche soprattutto se si vive in casa con un animale domestico e perde molto pelo durante il giorno. Non a caso le diverse aziende hanno lanciato in questi anni diversi modelli pensati appositamente per raccogliere i peli degli animali senza andare a ingolfare il filtro o la spazzola. Un esempio è la scopa elettrica Electrolux Animal 700, un modello potente e con caratteristiche eccellenti, come ad esempio una spazzola professionale e ad alta potenza.

Un aspirapolvere con un prezzo di listino anche abbastanza elevato, ma che oggi diventa economica e alla portata di tutti grazie all’offerta pasquale di Amazon. La scopa elettrica Electrolux, infatti, è disponibile con doppio sconto che fa letteralmente crollare il prezzo: oltre a quello fisso del 47% c’è un ulteriore coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro. In questo modo lo sconto si avvicina al 60% e la fa diventare immediatamente uno dei migliori elettrodomestici per rapporto qualità-prezzo che trovi su Amazon. Non approfittarne subito sarebbe un gravissimo errore.

Electrolux Animal 700: prezzo, sconto e offerta

L’offerta è una di quelle da prendere al volo prima che termini. Oggi trovi l’aspirapolvere Electrolux Animal 700 in offerta con uno sconto totale del 60% che fa scendere il prezzo a 149,99 euro. Lo sconto si compone di due parti: quello fisso del 47% presente in pagina e un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro. Il numero dei coupon è limitato e ha una scadenza molto ravvicinata, quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile. Il risparmio totale supera i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 30 euro al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi. Questo aspirapolvere è ancora uno dei pochi prodotti ad avere la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

Electrolux Animal 700: caratteristiche e funzionalità

Se sei alla ricerca di una scopa elettrica leggera e funzionale, questa Electrolux Animal 700 è quella che fa al caso tuo. Electrolux è una garanzia quando si tratta di elettrodomestici per la casa e questo aspirapolvere ne è la dimostrazione. Grazie al motore potente e ai vari accessori presenti nella scatola, assicura una pulizia perfetta del pavimento, arrivando anche negli angoli più nascosti. Ma non solo. Con questa scopa elettrica puoi pulire anche gli angoli del soffitto utilizzando la bocchetta multi superficie.

Non avendo fili (funziona con una batteria a lunga durata e che puoi ricaricare abbastanza velocemente) è maneggevole e la porti da una stanza all’altra dell’abitazione senza troppi problemi. Inoltre, come potete intuire dal nome, è perfetta se avete degli animali in casa. L’aspirapolvere Electrolux Animal 700 è dotato della spazzola PetPro+ progettata per raccogliere tutti i peli che si annidano sul divano o all’interno della cuccia. Così non avrai più problemi nella pulizia dell’abitazione.

