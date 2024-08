Electrolux  Comfort 600, il condizionatore è a metà prezzo

Fonte foto: Rex Electrolux

I climatizzatori portatili rappresentano un’ancora di salvezza in quest’estate rovente e con le temperature che ancora non accennano a diminuire sempre più utenti decidono di compiere il grande passo e portare a casa uno di questi preziosi dispositivi.

A fronte di questo, quindi, non stupisce il proliferare di ottime offerte su Amazon dove, quasi quotidianamente, spuntano diversi modelli di condizionatori adatti davvero a tutte le tasche e a tutte le esigenze.

E tra i prodotti più interessanti c’è il climatizzatoreportatile Electrolux Comfort 600, un dispositivo compatto, semplice da utilizzare e molto potente che per le prossime ore può essere acquistato a metà prezzo arrivando al minimo storico.

Climatizzatore Electrolux: scheda tecnica

Il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 ha una potenza di 9.000 BTU e rappresenta, dunque, la scelta migliore per gli utenti che devono raffrescare stanze di medie dimensioni (circa 25 mq).

Oltretutto, grazie alle dimensioni ridotte e alla ruote integrate questo condizionatore portatile può essere spostato facilmente in qualsiasi ambiente, adattandosi alla perfezione a ogni situazione, inclusi gli uffici.

Il dispositivo è in classe energetica A e garantisce anche consumi ridotti¸ tenendo sotto controllo gli sprechi per non avere brutte sorprese in bolletta.

Si tratta di un device molto intuitivo e l’utente che può selezionare quattro modalità di funzionamento: auto, freddo, deumidificazione e ventilazione (a tre velocità).

Il tutto è gestibile tramite l’apposito pannello posizionato nella parte superiore del dispositivo oppure utilizzando l’app ufficiale che consente di controllare l’apparecchio anche da remoto.

Molto interessante anche la modalità sonno che consente al condizionatore di lavorare anche nelle ore notturne, garantendo un livello di rumore contenuto (il rumore massimo è di 64 dB).

Non manca il timer che consente di regolare accensione e spegnimento per avere una temperatura ottimale in ogni momento.

Infine davvero intuitiva anche l’installazione e, utilizzando l’apposito kit per l’installazione incluso nella confezione, può essere montato facilmente su qualsiasi finestra senza grossi problemi.

Per chi vuole un ulteriore risparmio energetico e un abbattimento dei tempi di raffrescamento può acquistare separatamente il Kit Finestra Premium, che si adatta alla perfezione a qualsiasi finestra riducendo la dispersione di aria fresca.

Electrolux Comfort 600: l’offerta su Amazon

Il climatizzatore portatile Electrolux ha un costo di 699,99 euro, Con le offerte su Amazon, però, il prezzo scende a 369 euro (-47%, -330,99 euro) uno sconto irripetibile che non bisogna lasciarsi scappare.

