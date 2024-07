Climatizzatore Comfee Ambra 10C, con l'offerta Amazon è al minimo storico

Fonte foto: Comfee

Con il grande caldo che non vuole dare tregua al nostro Paese, su Amazon continua la corsa all’acquisto dei climatizzatori portatili, diventati ormai gli unici veri alleati per avere un po’ di tregua dalla calura estiva.

Compatti, potenti e molto efficienti questi dispositivi rappresentano già la scelta di milioni di persone che non vogliono rinunciare ad avere una casa (o un ufficio) alla giusta temperatura ma non vogliono o non possono effettuare lavori di ristrutturazione per installare un classico condizionatore a parete.

Proprio in queste ore, tra le offerte più interessanti sul celebre e-commerce troviamo quella per il climatizzatore portatile Comfee Ambra 10C che può essere acquistato a meno di 250 euro arrivando al minimo storico.

Climatizzatore portatile Comfee Ambra 10C – Potenza 9.000 BTU– Classe energetica A

Climatizzatore Comfee Ambra 10C: scheda tecnica

Comfee Ambra 10C è un condizionatore portatile che misura ‎32,9×31,8×63,4 cm e ha un peso di 23,25 Kg.

Ha una potenza di raffrescamento di 9.000 BTU e rappresenta il prodotto ideale per tenere al fresco anche gli ambienti dalle dimensioni più generose (circa 88 m³). Chiaramente, grazie alle ruote integrate, il dispositivo può essere spostato facilmente da una stanza all’altra.

Tre le modalità di funzionamento a disposizione degli utenti: raffrescamento, deumidificazione e ventilazione (a due velocità) che possono essere impostate utilizzando l’apposito telecomando in dotazione oppure tramite il comodo pannello posizionato nella parte alta del condizionatore.

Presente anche la modalità sonno che consente a questo dispositivo di regolare in totale autonomia la temperatura nelle ore notturne. Con la funzione Follow Me, invece, il Comfee Ambra 10C è in grado di rilevare la temperatura intorno al telecomando e regolare in totale autonomia il suo funzionamento. Per quanto riguarda i consumi, questo condizionatore è in classe energetica A (potenza di 1.000 W) garantendo consumi ridotti.

Merita una menzione a parte il livello di rumore di questo condizionatore che, stando alle stime del produttore, è di circa 63 dB, non proprio bassissimo ma del resto è chiaro che un sistema come questo non possa essere più silenzioso di così, dato che il motore non è separato dall’unità come accade coi climatizzatori da parete.

Come per tutti i dispositivi del genere, anche stavolta c’è il timer che consente all’utente di programma accensione e spegnimento così da trovare sempre la giusta temperatura quando si torna a casa.

Infine, per quanto riguarda l’installazione è un’operazione semplice e molto intuitiva e si può utilizzare l’apposito kit incluso nella confezione che può essere montato senza grossi problemi.

Climatizzatore portatile Comfee: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il climatizzatore portatile Comfee bisogna spendere 319,90 euro, ma grazie all’offerta Amazon il prezzo scende a 229,90 euro (-28%, -90 euro) un ottimo sconto che può aiutare non poco nell’acquisto del proprio condizionatore.

