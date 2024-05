Sconto esagerato sulla friggitrice ad aria Electrolux: la paghi pochissimo

Fonte foto: Amazon

Preparare fritture e grigliate con ogni tipo di ingrediente non è mai stato così semplice. Con il suo cestello capiente e l’intuitivo sistema di controllo, la friggitrice ad aria Electrolux Create 5 vi permetterà di preparare piatti sani e gustosi in pochissimo tempo e per tutta la famiglia.

Un elettrodomestico, quello dello storico marchio scandinavo, tanto compatto quanto utile e versatile. Preparare il vostro piatto preferito richiederà infatti una frazione del tempo e nessuna fatica. Non dovrete far altro che inserire gli ingredienti nel cestello, scegliere la cottura desiderata e attendere qualche decina di minuti. Al resto penserà la friggitrice ad aria. E grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon, la pagherete pochissimo: è più conveniente che mai.

Electrolux, prezzo stracciato per la friggitrice ad aria: quanto costa

Una promozione imperdibile, quella disponibile oggi sulla friggitrice ad aria dello storico produttore scandinavo. Potrete acquistarla su Amazon con uno sconto del 51% sul prezzo consigliato e del 25% rispetto al prezzo più basso recente.

Comprandola adesso la pagherete solamente 58,61 euro, contro i 119,99 euro del listino consigliato da Electrolux. Il risparmio è considerevole: la pagherete oltre 60 euro in meno rispetto al listino.

Electrolux Create 5 friggitrice ad aria scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Praticità, versatilità e facilità d’utilizzo. Sono questi i punti di forza della Electrolux Create 5 in offerta oggi su Amazon. Come accennato in precedenza, infatti, la friggitrice ad aria del produttore scandinavo permette di preparare pietanze di ogni genere in maniera semplice e veloce.

Il cestello da 2,5 litri è più che sufficiente per preparare piatti per 3 persone, mentre il sistema di controllo basato sulla doppia manopola centrale permette di impostare facilmente la temperatura e la durata della cottura. Niente pulsanti complessi e sistemi cervellotici, insomma: girando la manopola sarà possibile scegliere la temperatura, mentre la ghiera interna è da utilizzare per impostare il timer.

In questo modo potrete friggere, arrostire o grigliare (in maniera del tutto salutare) utilizzando un unico elettrodomestico e con una frazione del tempo rispetto ad altre metodologie di cottura. Se siete sempre di fretta, insomma, la Electrolux Create 5 è la scelta giusta per le vostre necessità.

Il cestello con ciotola estraibile, poi, vi eviterà anche la scocciatura di dover lavare piatti e stoviglie a fine serata. Potete infatti inserirlo nella lavastoviglie insieme a tutto il resto e trascorrere il tempo a chiacchierare con i vostri amici, anziché a lavar piatti.

