Eva, l'esoscheletro robotico in grado di aiutare i lavoratori

Eva è un esoscheletro robotico sviluppato per assistere i lavoratori in ambienti di lavoro a rischio. Il prototipo ha già superato la fase di test in ambienti reali

Fonte foto: IHMC Robotics

Eva, è un innovativo esoscheletro robotico sviluppato da IHMC Robotics Lab per assistere i lavoratori che operano in ambienti pericolosi come quelli per la bonifica nucleare o in risposta a diversi tipi emergenze, promettendo di ridurre i rischi e aumentare l’efficienza operativa.

Proprio in questi giorni, il dispositivo ha superato con successo i test in scenari reali, compiendo un ulteriore passo avanti verso un utilizzo reale che, in futuro, potrebbe garantire a tutti condizioni di lavoro migliori.

Cosa sappiamo dell’esoscheletro Eva

A onor del vero gli esoscheletri robotici non rappresentano una vera novità e già da diverso tempo si sente parlare di prototipi del genere; tuttavia Eva punta a fare la differenza grazie al suo design innovativo sviluppato appositamente per potenziare la forza fisica dell’operatore.

Il suo funzionamento è relativamente semplice e il tutto è pensato per trasferire il peso dell’equipaggiamento direttamente a terra, alleviando lo sforzo fisico e garantendo una maggiore agilità nei movimenti, cosa che lo renderà molto efficiente su qualsiasi tipo di terreno e in qualsiasi condizione d’uso.

Il dispositivo è equipaggiato con motori elettrici che assistono il movimento di anche e ginocchia, mentre cavi collegati ad attuatori integrati nello zaino facilitano i movimenti delle caviglie. Lo stesso zaino ospita il sistema di alimentazione e una bombola di ossigeno, fondamentale per utilizzare questo robot in ambienti contaminati.

Come anticipato, proprio in questi giorni si sono svolti diversi test in condizioni di utilizzo reali che hanno provato sul campo le vere potenzialità di Eva con il Sandia National Laboratories e il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, che hanno espresso la piena soddisfazione per i risultati ottenuti che confermano ulteriormente l’efficacia di questo esoscheletro e una grande adattabilità.

Un risultato davvero importante per tutto il settore che segna un passo in più verso l’applicazione pratica degli esoscheletri robotici sul campo.

Quale futuro per gli esoscheletri robot

Le potenziali applicazioni di Eva (e di altri prodotti del genere) sono praticamente infinite e comprendono una vastissima gamma di situazioni dalla bonifica nucleare fino ad arrivare all’industria pesante o come mezzo di supporto in situazioni emergenziali più o meno complesse.

Al momento, l’obiettivo a lungo termine è quello di ridurre gli infortuni sul lavoro e migliorare la qualità della vita dei lavoratori, permettendo loro di affrontare compiti fisicamente impegnativi in modo più sicuro ed efficiente.

Non si escludono, però, anche eventuali utilizzi nel campo della riabilitazione medica, con l’esoscheletro che potrebbe offrire supporto significativo per tutte quelle persone con ridotta mobilità a causa di incidenti o malattie.

Con Eva, insomma, continua lo sviluppo di soluzioni innovative che uniscono sapientemente tecnologie avanzate e sostenibilità operativa per aprire la strada a un futuro (si spera non troppo lontano) in cui gli esoscheletri robotici diventeranno degli strumenti di uso comune, essenziali per garantire sicurezza e produttività nei contesti più difficili e aiutare l’uomo nelle più svariate situazioni, anche nella mobilità quotidiana.