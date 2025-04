Fonte foto: Apple TV+

La saga di WondLa continua, e lo stesso vale per l’epico viaggio di formazione della giovane Eva 9. Sta per uscire su Apple Tv+ la seconda stagione di questa apprezzata serie di animazione prodotta da Skydance Animation e basata sulla celebre collana di libri bestseller del New York Times The Search for WondLa, scritta da Tony DiTerlizzi. Diretta e prodotta esecutivamente da Bobs Gannaway, la seconda parte della trilogia arriva in streaming tra poche settimane.

Cosa sappiamo di WondLa stagione 2

La seconda stagione di WondLa segna il ritorno di una delle saghe animate più amate dal pubblico più e meno giovane, che unisce elementi di fantascienza e racconto di formazione in una narrazione avvincente.

Con sette episodi da circa mezz’ora ciascuno, questa nuova parte della trilogia prosegue l’epopea iniziata con la prima stagione, con un racconto sempre più ricco di mistero, azione e scoperte.

La serie è prodotta da Tony DiTerlizzi e da Bobs Gannaway. I due sono affiancati dai produttori esecutivi Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch, oltre a John Lasseter, David Ellison e Dana Goldberg per Skydance Animation. Anche Tony Cosanella figura tra i produttori.

Di cosa parla WondLa stagione 2: trama e trailer

Nel trailer di WondLa 2 rilasciato in questi giorni da Apple TV+, i fan possono dare uno sguardo alle nuove avventure di Eva 9, la protagonista sedicenne al centro della saga. La storia riprende dal drammatico cliffhanger della prima stagione e segue Eva nel proseguimento della sua straordinaria missione di scoperta personale.

La giovane eroina, ancora una volta, si trova a mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere sul proprio passato e sul mondo che la circonda. Attirata dalla promessa di una casa, Eva scopre nuove verità che sollevano ulteriori interrogativi.

Mentre cerca risposte, la giovane protagonista viene inseguita da una forza misteriosa e inarrestabile, convinta che lei possieda una chiave fondamentale per qualcosa di molto più grande.

Apple TV+ promette una stagione piena di rivelazioni sconvolgenti e sacrifici, con una lotta per la sopravvivenza che porterà Eva a dover scegliere dove appartiene veramente.

Il voice cast di WondLa stagione 2

Il voice cast della seconda stagione di WondLa si conferma di altissimo livello. Anche nella seconda stagione (nella versione originale) Jeanine Mason, già nota per Roswell, New Mexico, torna nel ruolo di Eva. Brad Garrett, vincitore di un Emmy e celebre per Tutti amano Raymond, presta la voce a Otto.

Gary Anthony Williams, noto per Tartarughe Ninja: Fuori dall’ombra, dà voce a Rovender. Alan Tudyk è la voce di Cadmus Pryde, mentre la candidata agli Emmy Teri Hatcher, ricordata per Desperate Housewives, torna a interpretare la nuova tutrice di Eva.

Tra le nuove voci del cast troviamo invece John Kim, noto per Cruel Intentions, nei panni di Hailey, e Ana Villafañe, interprete in La figlia di Castro, che darà voce al personaggio di Eva 8.

Quando esce in streaming WondLa 2

La seconda stagione di WondLa debutterà in esclusiva su Apple TV+ il 25 aprile 2025 in tutto il mondo.