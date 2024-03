Facebook, Instagram e Threads down oggi 5 marzo 2024: che succede

I tre social di Meta sono KO in tutto il mondo, al momento non è nota la causa

Fonte foto: Tero Vesalainen / Shutterstock

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – Dopo circa novanta minuti di down totale e globale, adesso tutti i servizi di Meta sono di nuovo funzionanti: il down di Facebook, Messenger, Instagram e Threads è terminato sia da Web che da app. Meta non ha ancora spiegato cosa è successo e perché tutte le sue piattaforme hanno smesso di funzionare contemporaneamente.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 – Inizia a migliorare la situazione: il down globale di Facebook, Messenger, Instagram e Threads è ancora in corso, ma non è più totale. In particolare ora è possibile accedere di nuovo a Facebook e Messenger, ma solo da app per smartphone. Nessun cambiamento, invece, su Instagram e Threads (che condividono la stessa autenticazione).

AGGIORNAMENTO ORE 17:15 – Mentre Mark Zuckerberg ha una pessima giornata a causa del down globale di Facebook, Messenger, Instagram e Threads, Elon Musk non perde l’occasione per prendere il giro il concorrente pubblicando un post su X: “Se state leggendo questo post, è perché i nostri server funzionano“.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 – A circa 45 minuti dal down totale e globale di Facebook, Messenger, Instagram e Threads ancora nessuna soluzione da Meta. Gli utenti di Facebook continuano a ricevere il messaggio “Sessione scaduta“, quelli di Instagram leggono “Si è verificato un errore“.

Nel frattempo, come previsto, Meta ha dovuto usare X per far sapere ai suoi utenti che ci sono problemi tecnici. A metterci la faccia è stato Andy Stone, capo della comunicazione di Meta, che in un post ha scritto: “Siamo al corrente che le persone hanno difficoltà ad accedere ai nostri servizi. Stiamo lavorando per risolvere il problema“.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Articolo originale – Da circa 30 minuti tutti i social di Meta sono inaccessibili: oggi, 5 marzo 2024, Facebook (Messenger incluso), Instagram e Threads sono down. Impossibile fare l’accesso a Facebook e Instagram, perché la piattaforma ci butta immediatamente fuori, mentre su Instagram si entra ma non si aggiornano né feed, né storie. Ancora nessuna spiegazione da Meta che, paradossalmente, dovrà usare X per comunicare con gli utenti dei suoi social.

Utenti che, nel frattempo, proprio su X si sono riversati per cercare informazioni. Da quel che emerge dalle conversazioni, il down dei social di Meta è diffuso in tutto il mondo. Aggiorneremo questo articolo quando emergeranno più dettagli.