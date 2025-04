Fonte foto: rafapress / Shutterstock.com

Threads è la più “giovane” piattaforma social di Meta. Lanciato con l’obiettivo di diventare un’alternativa a X (ex Twitter), anche sfruttando un’integrazione con Instagram, il social sta crescendo e ora si prepara a un nuovo passo fondamentale per il suo futuro.

Come già annunciato nei mesi scorsi, Threads inizierà a incrementare progressivamente la pubblicità, mostrando agli utenti contenuti sponsorizzati, esattamente come avviene su altre piattaforme social, come la stessa Instagram o Facebook. Meta, quindi, punta a monetizzare sempre di più il considerevole flusso di utenti che utilizza la piattaforma rivale di X.

Cosa cambia per il social

La novità di Threads non rappresenta certo una prima assoluta per il settore dei social network. La piattaforma inizierà a registrare l’arrivo di spazi pubblicitari che gli inserzionisti potranno acquistare in modo simile a quanto già avviene su altri social di Meta, impegnata anche a sfruttare l’AI per rilevare l’età degli utenti.

L’implementazione della pubblicità sarà graduale ma inevitabile. I test sono iniziati lo scorso mese di gennaio, con un piccolo gruppo di inserzionisti. Meta ha ora annunciato la volontà di estendere “gli annunci in Threads a tutti gli inserzionisti idonei a livello globale“.

Una scelta inevitabile

Threads ha registrato una crescita importante fin dal lancio ufficiale. La piattaforma social è ancora molto lontana dai numeri di Instagram ma ha raggiunto 320 milioni di utenti attivi su base mensile, come chiarito da Meta in un documento pubblicato lo scorso mese di gennaio, in occasione della presentazione dei risultati del quarto trimestre del 2024.

L’integrazione con la pubblicità rappresenta ora un passaggio inevitabile per il futuro del social. Le inserzioni sono la principale fonte di guadagno per Meta che, in questo modo, potrà sfruttare al meglio l’elevato numero di utenti che, quotidianamente, sfrutta il social rivale di X. La pubblicità servirà sia a coprire i costi operativi della piattaforma che a garantire un incremento dei profitti per Meta.

Come sottolineato in precedenza, l’implementazione sarà graduale. I test sono già iniziati da mesi e ora Threads è pronto a registrare un progressivo incremento della pubblicità. Nel corso delle prossime settimane, chi utilizza il social, quindi, inizierà a registrare l’arrivo di molti più contenuti sponsorizzati, facilmente riconoscibili grazie agli appositi badge come già avviene su Facebook e Instagram.

Questa scelta, come detto inevitabile, difficilmente andrà a impattare più di tanto sull’utilizzo del social network. Ormai, infatti, chi usa i social è abituato alla presenza, di tanto in tanto, di contenuti sponsorizzati. I test avviati nei mesi scorsi sono serviti a Meta per studiare il modo giusto per integrare le inserzioni pubblicitarie in modo non troppo invasivo.