Facebook scarica i boomer: l'annuncio di Meta

Facebook guarda al futuro e con un post sul blog ufficiale, senza girarci troppo attorno, l’azienda fondata da Mark Zuckerberg traccia il percorso che da qui ai prossimi anni porterà all’evoluzione della piattaforma, rivolgendosi direttamente ai più giovani e arrivando a immaginare la prossima generazione di social network.

Due le linee guida di questo cambiamento: un occhio vigile verso le esigenze dei ragazzi e delle ragazze e l’introduzione di molte nuove funzionalità rese possibili dall’arrivo dell’intelligenza artificiale.

Come cambierà Facebook

C’è una frase che più di tutte le altre vuole essere il vettore del cambiamento del celebre social: “Facebook è ancora per tutti, ma per poter costruire la prossima generazione di consumatori di social media, abbiamo apportato cambiamenti significativi pensando ai giovani”.

Ciò vuol dire che, sì, il sito sarà ancora pensato per essere utilizzato da chiunque e a prescindere dalla sua fascia d’età, ma il futuro della piattaforma sarà orientato necessariamente verso le esigenze dei più giovani che, stando ai dati pubblicati da Meta, negli USA e in Canada sono circa 40 milioni e sono attivi ogni giorno.

E per venire incontro ai loro bisogni e alle trasformazioni in corso in questa specifica fase della loro vita, come andare all’università o trovare il primo lavoro o il primo appartamento, i giovani possono rivolgersi direttamente a Facebook, esplorando le varie sezioni collaterali del sito, come il Marketplace o i vari gruppi e connettersi con altre persone che possono aiutarli nelle loro ricerche.

Per conoscere persone nuove con cui passare il proprio tempo libero o costruire delle relazioni, invece, c’è Facebook Dating, la sezione dedicata agli incontri immaginata per rendere più semplici le connessioni e la costruzione di legami.

Come già anticipato l’altra grande novità riguarda le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, con un nuovo LLM (Large Language Model) più efficiente che è in grado di comprendere più efficacemente i dati raccolti dai profili e proporre una migliore selezione di suggerimenti e consigli nel feed.

In più, grazie all’AI generativa di Meta Llama, già dai prossimi mesi diventerà molto più semplice approfondire ciò che appare sulla propria home page, al punto che basterà un semplice clic per ricevere maggiori informazioni sui vari post nel feed.

L’ultimo dei miglioramenti riguarda la visualizzazione dei video o dei Reel sulla piattaforma, con l’introduzione di un nuovo lettore a schermo intero e uno slider per saltare i video più lunghi. Inoltre, per far fronte a un numero sempre maggiore di condivisione private dei vari contenuti, Facebook ha implementato anche una modalità di invio dei link più rapida utilizzando altre piattaforme come WhatsApp.

Facebook, le novità per i creator

L’altra grande novità riguarda i creatori di contenuti con l’azienda che ha introdotto la nuova Modalità Professionale, progettata appositamente per tutti quegli utenti che vogliono creare post di tendenza e ampliare la rete dei propri follower.

Cambia anche la modalità di pagamento con cui i creator ricevono del denaro in base al rendimento dei propri contenuti che, stando sempre alle dichiarazioni ufficiali, è stato ripensato per essere più immediato e per “espandere le opportunità di monetizzazione”.

Un sistema che, da una parte, dovrebbe invogliare le persone a investire il proprio tempo e la propria creatività su Facebook e, dall’altra, dovrebbe aiutare a popolare la piattaforma di contenuti inediti, così da spingere gli utenti a restare al suo interno per tutto ciò di cui hanno bisogno.