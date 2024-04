Fatturazione elettronica: come funziona la nuova consultazione aperta a tutti

Fonte foto: Fonte foto: Shutterstock

A partire da marzo 2024 è diventato molto più semplice consultare online le fatture elettroniche. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la consultazione aperta della fatturazione elettronica: tutti i soggetti interessati, come cittadini e imprese, non sono più obbligati a richiedere una specifica autorizzazione all’Agenzia delle Entrate.

Precedentemente, il servizio era disponibile solo dietro adesione al servizio, ma l’ente ha deciso di semplificare l’attività anche per aumentare il livello di trasparenza. Naturalmente, quando si parla di fatturazione elettronica aperta a tutti non si intende un accesso in modo discriminato, ma sempre nel rispetto della privacy e della protezione dei dati personali. Vediamo in cosa consiste la nuova consultazione della fatturazione elettronica e perché è cruciale scegliere un servizio di fatturazione elettronica affidabile, sicuro e rapido. In particolare, parliamo dei vantaggi e delle funzioni di Libero Si Fattura.

Fattura elettronica, consultazione aperta a tutti: come funziona

Dal 20 marzo 2024 è possibile consultare le proprie fatture elettroniche in maniera rapida e agevole, senza bisogno di accettare l’accordo di servizio dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò è possibile grazie al nuovo Decreto Legge 145/2023 che modifica la normativa precedente, ovvero articolo 1, comma 3 del DLGS n. 127/2015.

Prima esistevano vincoli specifici e quindi non era possibile visualizzare le fatture elettroniche in modo semplice e molte persone ci rinunciavano: il consumatore doveva richiedere espressamente di poterli consultare e attendere l’autorizzazione dell’ente.

Grazie a questa novità qualsiasi persona potrà verificare se esistono fatture a suo nome all’interno del Sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica: cosa cambia per i contribuenti

Per visualizzare le fatture elettroniche basta accedere alla propria area privata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e controllare le fatture elettroniche emesse a carico del soggetto richiedente.

Con la nuova normativa, però, non si può delegare un intermediario: l’utente accede alla propria area personale del sito dell’Agenzia con le sue credenziali personali, entra nella sezione chiamata Cassetto Fiscale e da qui visualizza le fatture. Da quest’area del sito si può visualizzare anche un riepilogo di dati fiscalmente rilevanti.

Inoltre, anche i soggetti privati senza Partita IVA possono fornire un indirizzo telematico, ovvero una PEC, a cui ricevere le fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate memorizza le fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui si è effettuata la dichiarazione dei redditi. Gli utenti possono comunque visualizzare le fatture a proprio nome entro due anni dal momento in cui il documento fiscale è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio.

Come scegliere il gestionale di fatturazione elettronica

Per gestire al meglio la fatturazione elettronica ed evitare errori nelle fatture e altre problematiche, aziende e professionisti devono affidarsi a un gestionale di fatturazione elettronica.

Un buon software deve essere, innanzitutto, molto sicuro e facile da usare, intuitivo e adatto a persone con competenze tecniche differenti; quindi, anche a chi non ha dimestichezza con gli strumenti informatici. L’interfaccia ben organizzata e facile da capire permette di gestire tutte le operazioni senza confusione e dubbi.

Inoltre, deve essere a norma di Legge, capace di generare fatture in formato XML, accettate dall’Agenzia delle Entrate, per poi essere trasmesse al Sistema di Interscambio o al Sistema Tessera Sanitaria. Dal proprio account deve essere possibile gestire le fatture in entrata e in uscita, controllare le statistiche, creare le anagrafiche e supervisionare l’andamento del business. È consigliabile scegliere un servizio capace di integrarsi con altri tool, come i CRM, in modo da poter gestire tutte le attività da un unico strumento.

Libero SiFattura è il gestionale di fatturazione elettronica ad alta personalizzazione. Infatti, l’utente può scegliere tra tre diversi piani e creare il servizio su misura per le sue esigenze.

Il piano SiFattura Basic è gratuito, permette di inviare fino a 10 fatture elettroniche all’anno e riceverne in numero illimitato, con la possibilità di acquistare un pacchetto aggiuntivo di fatture da inviare in base alla necessità. SiFattura Lite costa 29€ l’anno più IVA e consente di inviare e ricevere fatture elettroniche illimitate B2B, personalizzare l’account e ricevere assistenza prioritaria. SiFattura Pro ha un costo di 49€ l’anno IVA inclusa e permette di ricevere un numero illimitato di fatture elettroniche e inviarne un numero illimitato verso la PA, apre le porte anche a funzionalità avanzate, come la condivisione con il consulente del lavoro e la gestione della prima nota.

