Festa delle Offerte Prime: i migliori smartphone da comprare subito

La Festa delle Offerte Prime ha "spiccato" il volo: dalla mezzanotte di oggi (10 ottobre) e fino alle 23:59 di domani (11 ottobre) sul sito di e-commerce trovi migliaia di offerte su tantissimi prodotti e con sconti che superano anche il 60%. Tra i dispositivi più ricercati ci sono sicuramente quelli hi-tech: smartphone, smartwatch, smart TV, elettrodomestici, dispositivi per la smart home. In questo articolo ci concentriamo sul re indiscusso tra i device tecnologici: lo smartphone. Per questo Prime Day 2023 autunnale, Amazon ha fatto le cose per bene, scontando alcuni dei dispositivi più ricercati di questi ultimi mesi. Come ad esempio la famiglia di Redmi Note 12, a partire dal modello "normale" fino ad arrivare al Pro Plus, oppure l’Oppo Find X5 Pro disponibile con uno sconto che supera il 50% e permette di risparmiare ben 700€. Una cifra enorme per un vero e proprio cameraphone, uno dei migliori disponibili sul mercato (le specifiche tecniche le approfondiremo tra poco). Gli smartphone in offerta per questo Prime Day 2023 autunnale accontentano veramente tutti, sia coloro che vogliono spendere poco, sia chi è alla ricerca di un top di gamma, ma non vuole spendere cifre enormi.

Tutte le offerte presenti in questo articolo sono riservate agli utenti Prime.

Gamma Redmi Note 12

Cominciamo la guida all’acquisto con una delle migliori offerte che potete trovare in questo evento di Amazon. Stiamo parlando della super promo disponibile per la gamma Redmi Note 12. Parliamo di gamma, perché in offerta trovi tutti i modelli lanciati sul mercato da Xiaomi, a partire dal modello "base" fino ad arrivare al super Redmi Note 12 Pro+, uno dei pochi smartphone sul mercato ad avere una fotocamera di ben 200MP con stabilizzatore ottico dell’immagine. Ma andiamo con ordine.

Il Redmi Note 12 è uno smartphone lowcost con schermo super fluido con refresh rate fino a 120Hz. Ottimo processore Snapdragon, batteria a lunghissima durata e ricarica rapida. Oggi lo trovi al minimo storico e costa meno di 150€. A un prezzo così è difficile resistere.

Redmi Note 12

Redmi Note 12

Se sei alla ricerca di un comparto fotografico un po’ più strutturato e un po’ più di potenza, la soluzione migliore sono il Redmi Note 12 Pro e il Redmi Note 12 Pro+. In questo caso la percentuale dello sconto è leggermente più bassa, ma l’offerta resta sempre e comunque molto interessante. Prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Sono a tutti gli effetti degli smartphone top di gamma, ma oggi li paghi quanto un medio di gamma. Approfittane subito.

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro Plus

Oppo Reno 8T

Gli smartphone Oppo sono sempre tra le scelte migliori durante gli eventi Amazon. E non si smentiscono nemmeno questa volta. Tra i migliori smartphone medio di gamma, trovi l’Oppo Reno 8T al minimo storico e con uno sconto davvero notevole. Lo paghi poco più di 250€ e acquisti un telefono con delle ottime caratteristiche tecniche. A partire da uno schermo da uno schermo da 6,43" con ottima luminosità e da un processore che non ti lascia mai a piedi. Il vero fiore all’occhiello, però, è il comparto fotografico nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 100MP, supportato da due sensori da 2MP per le foto in bianco e nero. Lo spazio di archiaviazione è da 128GB, ma lo puoi espandere fino a 1TB utilizzando la scheda microSD. La batteria da 5000mAh ti accompagna per tutto il giorno senza problemi.

Oppo Reno 8T

Galaxy A23

Nella lista degli smartphone lowcost disponibili in offerta con uno sconto eccezionale, bisogna aggiungere anche il Galaxy A23. Lo smartphone di Samsung è in offerta con uno sconto eccezionale che supera il 40% e lo paghi meno di 200€. Un affare da non farsi scappare se sei alla ricerca di un dispositivo affidabile, con uno schermo grande e fluido e soprattutto un sistema quad camera che assicura scatti e video ottimi in ogni situazione. La batteria da 5000mAh è il perfetto complemento per uno smartphone che deve assicurare il massimo supporto nella vita di tutti i giorni.

Galaxy A23

Prime Day 2023: i migliori smartphone OnePlus

Scegliere solamente uno dei tanti smartphone OnePlus disponibili in questa Festa delle Offerte Prime poteva essere riduttivo. Per questo abbiamo deciso di inserirli tutti insieme in questo paragrafo. E la scelta è molto varia, si va da un modello più economico come il OnePlus Nord CE 2 o il OnePlus Nord 2T, fino ai top di gamma come il OnePlus 11 e il OnePlus 10T. Da non sottovalutare anche la promo eccezionale disponibile per il OnePlus 9, smartphone top uscito sul mercato da un paio di anni, ma che oggi trovi con uno sconto del 58% e costa meno di 300€. Ottima soluzione lowcost se vuoi uno smartphone performante senza spendere troppo. Per i fanatici delle prestazioni, invece, il OnePlus 11 è la soluzione che fa al caso vostro: lo trovi con uno sconto di quasi 300€ rispetto al prezzo di listino e fai un affare incredibile. Hai anche la possibilità dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus 10T

OnePlus 11

OnePlus 9

Motorola Edge 40 e Moto e32s

Non poteva di certo mancare Motorola in questa Festa delle Offerte Prime. E si presenta con due ottime offerte che riguardano due smartphone molto diversi tra di loro. Il Motorola Edge 40 è un dispositivo top di gamma e non fa nulla per nasconderlo. Schermo OLED curvo da 6,55" con refresh rate fino a 144Hz, doppia fotocamera con sensore principale da 50MP e ultra-grandangolare da 13MP, processore prestazionale che supporta qualsiasi applicazione. La batteria supporta la ricarica rapida da 68W e impiega pochissimo per avere il 100% di autonomia.

Motorola Edge 40

Il Moto e32s, invece, è uno smartphone economico che per l’occasione trovi a poco più di 100€. Non assicura prestazioni eccezionali, ma nella vita di tutti i giorni si fa rispettare. Schermo Max Vision, tripla fotocamera posteriore e una batteria a lunghissima durata. A questo prezzo è un vero affare.

Moto e32s

Prime Day 2023: smartphone Oppo top di gamma

Tra i tanti smartphone Oppo disponibili in offerta, ne trovi uno molto interessante: l’Oppo Find X5 Pro. Si tratta di una delle migliori offerte di questo Prime Day 2023 autunnale. Oggi lo paghi meno di 600€ e risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino. Uno sconto incredibile per uno smartphone con a bordo il processore Snapdragon 888, 12GB di RAM e una memoria interna da 256GB. Ma il vero punto forte è la fotocamera, dotata di un triplo sensore e di un processore ad hoc che migliora la qualità degli scatti e dei video in notturna. Il sensore principale è da 50MP, l’obiettivo ultra-grandangolare sempre da 50MP, mentre il teleobiettivo è da 13Mp. Oppo ha anche stretto una partnership con Hasselblad, colosso svedese della fotografia, per migliorare la qualità dell’intero comparto fotografico. Se siete alla ricerca di uno smartphone premium a un ottimo prezzo, questa è la promo che fa per voi.

Oppo Find X5

Festa delle Offerte Prime: gamma POCO

Può sembrare una battuta scontata, ma gli smartphone POCO sono esattamente il contrario di quello che "promette" il loro nome. POCO di nome, ma non di fatto. Anche loro fanno parte della grande famiglia Xiaomi e in Italia stanno avendo un buon successo, grazie a una formula vincente: prezzi bassi e performance elevate. Questi smartphone, infatti, puntano tutto sulle prestazioni, mettendo da parte orpelli inutili. E il risultato è ottimo: smartphone prestazionali e a un prezzo conveniente. Che lo diventa ancora di più oggi grazie al super sconto che troviamo per la Festa delle Offerte Prime. Un esempio è il Poco M5, smartphone lowcost, che grazie allo sconto di oggi scende al minimo storico e a un prezzo vicinissimo ai 100€. Le caratteristiche tecniche sono molto interessanti: schermo fluido, ottimo processore e fotocamera principale da ben 50MP. La batteria da 5000mAh è il giusto completamento a uno smartphone che costa poco, ma che offre molto.

Poco M5

Poco M5

Se, invece, sei alla ricerca di un po’ più di prestazioni, il modello che fa per te è il POCO F4 GT. A tutti gli effetti è un top di gamma: processore Snapdragon 8 Gen 1, 12GB di RAM e ben 256GB di memoria interna. POCO ha puntato anche sul comparto fotografico, dotando il dispositivo di una tripla fotocamera con sensore principale di livello professionale da 64MP. E per concludere anche una batteria da 5000mAh a lunga durata. Trovare di meglio è difficile, soprattutto al prezzo a cui è disponibile oggi.

Poco F4 GT