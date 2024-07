Prime Day 2024: quali smartphone acquistare

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Scopri le migliori offerte del Prime Day 2024 per gli smartphone: si va dai più economici come il Redmi Note 13 fino ai più costosi come il Galaxy S24 Ultra. Scopri l'offerta che fa per te

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Prime Day 2024 è ufficialmente iniziato e fino alle ore 23:59 del 17 luglio puoi approfittare di sconti incredibili su tantissimi prodotti differenti, tecnologici e non solo. I dispositivi hi-tech, però, sono quelli che catturano maggiormente l’attenzione, soprattutto gli smartphone. In tanti aspettano questo tipo di eventi per sfruttare qualche offerta lampo e per risparmiare centinaia di euro sul prezzo dello smartphone che seguivano da tantissimi mesi. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che riguardano i telefoni e che ti permettono di fare veramente dei grandi affari. Si va dagli smartphone più economici come il Redmi Note 13, telefono super amato e acquistato in questi mesi che trovi a un prezzo eccezionale, fino ai dispositivi premium come il Galaxy S24 Ultra che assicurano prestazioni veramente uniche. Solo per questi due giorni di sconti incredibili hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate in modo da diminuire l’esborso iniziale. Insomma, tante offerte uniche, ma dovete essere velocissimi nell’approfittarne: oltre a durare poco, in alcuni casi le scorte sono anche ridotte!

Tutte le offerte disponibili per il Prime Day 2024 sono riservate agli utenti Prime: se ancora non siete iscritti potete farlo subito approfittando della promo gratuita di 30 giorni. Potete disdire in qualsiasi momento e non c’è nessun obbligo di rinnovo. Per abbonarti gratis ad Amazon Prime basta cliccare su questo link.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Galaxy S24 Ultra

Non poteva non esserci il Galaxy S24 Ultra tra gli smartphone in super sconto in questo Prime Day 2024. Il telefono premium dell’azienda sud coreana è disponibile con un ottimo sconto del 28% che fa scendere il prezzo a 1159 euro, il valore più basso di questo ultimo periodo. Il prezzo è sicuramente elevato, ma siamo di fronte a uno dei migliori tre telefoni disponibili sul mercato e il risparmio rispetto a quello di listino è di ben 450 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 233,80 euro al mese. Passando alla scheda tecnica del Galaxy S24 Ultra, siamo di fronte a un dispositivo con ben pochi eguali. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Un piacere per gli occhi con immagini piene di colore e super realistiche. Potenza assicurata dal processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Una delle peculiarità che contraddistingue questo smartphone dalla concorrenza è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi quattro fotocamere: quella principale da 200 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel, una fotocamera da 50 megapixel con zoom 5x e altro teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x. Il tutto arricchito dalla presenza di Galaxy AI, il nuovo sistema di Samsung che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone e lo rende super performante. Non manca la S Pen, il pennino che ti permette di prendere appunti e di disegnare direttamente sullo schermo.

Galaxy S24 Ultra

iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max

Non sono propriamente due offerte del Prime Day, ma sono attive ancora oggi. Stiamo parlando delle due offerte disponibili per l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro. Oggi li trovi entrambi al minimo storico con uno sconto che ti permette di risparmiare centinaia di euro. L‘iPhone 15 è in promo a un prezzo di 749 euro con uno sconto del 23% e risparmi ben 250 euro. L’iPhone 15 Pro, invece, è in offerta a un prezzo di 969 euro con uno sconto del 22%. In questo caso il risparmio sfiora i 300 euro. Per entrambi i modelli hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

iPhone 15

iPhone 15 Pro

Motorola RAZR 40 e Motorola RAZR 40 Ultra

Occasione speciale per chi è alla ricerca di uno smartphone pieghevole. Il Prime Day ci offre due validissime soluzioni: il Motorola RAZR 40 e il Motorola RAZR 40 Ultra. Le differenze tra i due dispositivi riguardano le dimensioni dello schermo esterno e le prestazioni, ma in entrambi i casi abbiamo di fronte dei veri top di gamma e con un design ricercato e copiato anche dalla concorrenza. Grazie alle offerte dell’evento Amazon, il Motorola RAZR 40 è disponibile in offerta a un prezzo di 485 euro con uno sconto del 46% che ti permette di risparmiare più di 400 euro. Per il Motorola RAZR 40 Ultra il prezzo sale a 699 euro con un risparmio netto di 500 euro. La possibilità di dilazionare il pagamento a rate alleggerisce la spesa iniziale da sostenere.

Motorola RAZR 40

Motorola RAZR 40 Ultra

Xiaomi Redmi Note 13

Occasione da non farsi scappare. Oggi trovi il Redmi Note 13 in promo con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo a soli 149,90 euro. Un prezzo che lo fa diventare un vero best-seller e uno degli smartphone da acquistare in questo Prime Day 2024 di Amazon. D’altronde è difficile trovare di meglio a meno di 150 euro: schermo con risoluzione FHD da 6,67 pollici con un ottimo refresh rate che lo rende super scorrevole nella vita di tutti i giorni, processore Snapdragon 685 per ottime prestazioni con qualsiasi app e infine un tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel. Versatile, funzionale e con pochi eguali sul mercato. Dovete essere veloci, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Redmi Note 13

Galaxy S23

Altra validissima soluzione se sei alla ricerca di uno smartphone top, ma non vuoi spendere una cifra elevatissima. In casa Samsung troviamo il Galaxy S23, uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma che resta ancora super valido. Il merito è soprattutto del produttore sudcoreano che continua ad aggiornarlo costantemente e a dotarlo delle nuove soluzione tecnologiche, come ad esempio Galaxy AI. Per il Prime Day, la versione con 256 gigabyte di memoria interna è in offerta con uno sconto del 39% e il prezzo scende a 629 euro. Hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 125,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Le caratteristiche sono ottime: schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici. processore Snapdragon 8 Gen 2 accompagnato da 8 gigabyte di RAM. Il comparto fotografico resta una garanzia grazie alla tripla fotocamera posteriore impreziosita da un sensore principale da 50 megapixel, una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel. Un ottimo smartphone che di certo non ti deluderà.

Galaxy S24 Ultra

Honor 200

Tra gli smartphone in offerta è uno dei più recenti. Uscito sul mercato da pochissimo tempo, il nuovo Honor 200 è a tutti gli effetti un top di gamma, ma per il Prime Day lo trovi a un prezzo veramente speciale. Grazie allo sconto del 25% risparmi 150 euro e il prezzo scende a 449,90 euro, facendo segnare un nuovo minimo storico. Leggendo la scheda tecnica si capisce il perché lo abbiamo definito un top di gamma. Schermo da 6,7 pollici con risoluzione FHD, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità che tocca dei picchi di 4.000 nit. Dotato anche di certificazione HDR per Netflix e Amazon Prime Video per vedere film e serie TV alla migliore qualità possibile. Sotto la scocca trovi il nuovo processore Snapdragon 7 Gen 3 che assicura prestazioni top e un consumo della batteria contenuto. A catturare l’attenzione, però, è il comparto fotografico, che lo rende uno dei migliori cameraphone in questa fascia di prezzo. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 50 megapixel accompagnata da un teleobiettivo sempre da 50 megapixel con zoom digitale fino a 50x e infine un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie è da ben 50 megapixel. Non manca un sistema avanzato di intelligenza artificiale che ti aiuta a migliorare la qualità delle immagini e le rende veramente uniche. Chiudiamo con la batteria da 5200mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza patemi.

Honor 200

realme GT 6T

Altro smartphone da pochissimo uscito sul mercato e anche questo disponibile per il Prime Day con un ottimo sconto. Stiamo parlando del realme GT 6T, disponibile in offerta con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 379,99 euro, con un risparmio di 170 euro su quello di listino. Si tratta di un’ottima occasione per un telefono che a tutti gli effetti è un top di gamma. Schermo LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende uno dei migliori sul mercato in questa fascia di prezzo. E grazie a una speciale modalità di utilizzo, la luminosità può toccare un massimo di 6.000nit, un vero record sul mercato. Processore Snapdragon 7 Plus Gen 3 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera di livello professionale da 50 megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel. La fotocamera frontale è da 32 megapixel. Batteria super da 5500 mAh e con supporto alla ricarica SUPERVOOC da 120W.

realme GT 6T

Oppo A38

Oppo è oramai una garanzia quando si tratta di smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E questo Oppo A38 ne è la dimostrazione. Su Amazon lo trovi in offerta con uno sconto del 50% rispetto a quello di lancio e lo paghi 109,99 euro. Veramente poco per un telefono che non sfigura in nessuna caratteristica. Schermo da 6,56 pollici, processore prestazione e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel. La fotocamera selfie è dotata anche di filtri che migliorano la qualità dei tuoi autoritratti. La RAM è da 4 gigabyte, mentre la memoria interna è da 128 gigabyte, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Nella confezione trovi anche un supporto per posizionarlo in auto.

Oppo A38

Poco F6 Pro

Poco è un brand che fa parte sempre della grande famiglia Xiaomi e sebbene il nome possa far pensare ad altro, siamo di fronte a un produttore serio, affidabile e che in questi anni ha realizzato ottimi dispositivi. Questo Poco F6 Pro che troviamo in promo al Prime Day ne è la dimostrazione. Lo sconto del 25% fa scendere il prezzo a 499,90 euro. Le caratteristiche tecniche giustificano il prezzo: schermo AMOLED con risoluzione WQHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rendono scattante e veloce nell’utilizzo quotidiano. La luminosità raggiunge un picco di 4.000 nit ed è piacere per gli occhi. Prestazioni assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore professionale da 50 megapixel e tecnologie innovative che migliorano la qualità degli scatti e dei video. Per chiudere una batteria da 5.000mAh che ricarichi in poco tempo grazie alla ricarica super veloce da 120W.

Poco F6 Pro

Oppo A18

Se siete alla ricerca di uno smartphone che costa meno di 100 euro e che assicura ottime prestazioni, ecco l’offerta che fa per voi. Oggi trovi l’Oppo A18 in promo con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino e lo paghi solamente 99,99 euro. Si tratta del minimo storico ed è una delle migliori occasioni disponibili nella fascia entry-level del Prime Day. Dotato di un ampio schermo da 6,56 pollici, 4 gigabyte di RAM. 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte) e ha anche un processore abbastanza potente. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera che ti regala grandi soddisfazioni. Per chiudere una batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Lo smartphone perfetto per chi lo utilizza poco e per chi è alla ricerca di un muletto.

Oppo A18

Su Libero Tecnologia abbiamo pubblicato tante guide all’acquisto sulle migliori offerte disponibili in questo Prime Day. Per scoprirle tutte basta cliccare sui link qui in basso.