Fitbit Charge 5: le nuove funzioni disponibili con l'ultimo aggiornamento

Fitbit Charge 5 è stato presentato lo scorso settembre con una funzionalità davvero interessante. E’ uno dei pochissimi smart tracker compatti dotato della funzione elettrocardiogramma al polso. Una funzione che però non era disponibile fin dal lancio, ma arriva ora con l’aggiornamento di sistema rilasciato da Google.

Con l’update appena rilasciato, gli utenti che scelgono di acquistare FitBit Charge 5 potranno accedere in realtà a due funzioni davvero utili. L’app Fitbit ECG permette di eseguire l’elettrocardiogramma direttamente al polso, rivelando l’eventuale presenza di fibrillazioni atriali, e i risultati possono essere condivisi con il proprio medico. L’latra è Livello di recupero giornaliero, una funzionalità pensata ad hoc per gli sportivi che vogliono valutare se è possibile avviare un nuovo allenamento o è meglio riposarsi un giorno e poi ripartire. Per utilizzare questa funzione, però, è necessario sottoscrivere un abbonamento a Fitbit Premium. Il Fitbit Charge 5 è uno smart tracker completo e compatto, da avere al polso sia per monitorare la salute che i propri allenamenti.

Fitbit Charge 5: le nuove funzionalità

Lanciato lo scorso settembre come uno dei pochi smart tracker compatti dotati di ECG oltre al Sense, il Fitbit Charge 5 ha attirato subito l’attenzione. Per poter vedere questa funzione però gli utenti che l’hanno acquistato hanno dovuto attendere l’aggiornamento che ha introdotto l’app Fitbit ECG, mentre chi vuole acquistarlo può farlo sapendo di ritrovarsi un ottimo prodotto ricco di funzionalità e targato Google, che ha acquistato la società Fitbit.

Nel dettaglio, l’app Fitbit ECG permette di eseguire un elettrocardiogramma al polso, grazie a un biosensore che è in grado di misurare l’attività del cuore e restituisce dopo la misurazione tre possibili valutazioni: ritmo cardiaco normale, fibrillazione atriale o indeterminato, quando ci sono problemi nella rilevazione. Il punto di forza è proprio la verifica di presenza di fibrillazione atriale, un tipo di contrazione irregolare che segnala un rischio aumentato di infarto, ictus e altre patologie. Nel caso di questo risultato, è bene consultare il proprio medico di base per approfondimenti.

L’altra utile funzionalità che arriva con l’update è destinata agli sportivi: il Livello di recupero giornaliero. Questa funzione tiene conto delle recenti attività, del sonno e del battito cardiaco per indicare lo stato di salute e se l’utente è pronto per una nuova sessione di allenamento, oppure è meglio riposare. Si tratta di una funzione destinata solo a chi sottoscrive un abbonamento Fitbit Premium, da 8,99 euro al mese o 80 euro l’anno.

Fitbit Charge 5: le altre caratteristiche

Tra le altre caratteristiche, il Fitbit Charge 5 è compatibile con dispositivi iOS 13 e successivi e Android 8 e successivi, offre fino a 7 giorni di autonomia e una resistenza all’acqua per immersioni fino a 50 metri. Per questo si tratta di uno smart tracker ideale per chi vuole allenarsi, mantenersi in forma e verificare lo stato di salute.

Lo smart tracker è equipaggiato con GPS integrato, sensore per misurare la temperatura al polso, sensore per misurare l’ossigeno nel sangue (SpO2), e molte app per monitorare l’attività fisica, il livello di stress, la qualità del sonno e anche la salute femminile.

Fitbit Charge 5: quanto costa

Nella confezione di Fitbit sono inclusi due cinturini nelle taglie small e large, così da essere adatto sia a un uomo che a una donna, il caricatore e ovviamente il Charge 5. Lo smart tracker è compatto, leggero ma dotato di funzioni utili e smart non solo per gli allenamenti, ma anche per ricevere le notifiche dallo smartphone e come metodo di pagamento con il Fitbit Pay. Insomma, per chi desidera un dispositivo wearable comodo e utile, si rivela un’ottima scelta e si trova in vendita su Amazon a 179 euro circa, con i primi 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium incluso gratuitamente per poter provare tutte le migliori funzionalità.

