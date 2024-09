Adesso ci possiamo misurare la febbre col telefono

Ora è possibile misurare la febbre con il telefono, grazie ad una applicazione che sta per arrivare anche in Italia e che sarà disponibile sui Pixel di Google

Gli smartphone diventano ogni giorno più efficienti e possono essere impiegati per portare a termine numerose attività o risolvere imprevisti e problematiche di ogni genere. Un alleato prezioso, che si ha al proprio fianco o, meglio, nella propria tasca, la maggior parte del tempo. Cosa che appare ancora più evidente con una delle applicazioni che a breve si potrà utilizzare anche in Europa sui dispositivi Pixel di Google: Pixel Thermometer, nota anche come Termometro.

Il nome lascia già trapelare qual è la funzione principale della nuova applicazione: misurare la temperatura corporea della persona solo attraverso lo smartphone, rendendo possibile comprendere se si ha la febbre in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, così da tenere sotto controllo il proprio stato di salute anche quando non si ha a disposizione un termometro tradizionale.

App Termometro sui Pixel di Google, come funziona

L’applicazione è stata già distribuita negli Stati Uniti d’America e molti utenti hanno già potuto testare le sue funzionalità e la sua efficacia. Si parte con una connessione a Fitbit, che consente di rivelare l’attività dell’utente attraverso lo smartphone o dispositivi indossabili, e il rilevamento della propria temperatura.

Per portare a termine questo passaggio è necessario seguire la procedura guidata, eseguita tramite un assistente vocale, e posizionare il telefono vicino alle tempie, come indicato dalla guida.

Una volta terminata la configurazione, si può iniziare a misurare la temperatura del proprio corpo. Questa verrà visualizzata sul dispositivo insieme a quella del dispositivo stesso. Ogni misurazione viene conservata per sette giorni, trascorsi i quali viene eliminata. Si può trasmettere a Fitbit: le due app sono strettamente collegate attraverso delle scorciatoie.

Oltre alla temperatura dei corpi, l’app Termometro è in grado di rilevare anche quella degli oggetti. In ogni caso, è opportuno evitare di avvicinare il dispositivo a fonti di calore troppo elevate.

App Termometro, chi può utilizzarla

L’innovativa App Termometro è stata diffusa negli Stati Uniti già all’inizio dell’anno. Ora sembrerebbe essere pronta ad approdare anche in altri Paesi, tra cui quelli Europei. Stando agli ultimi aggiornamenti, il suo arrivo è previsto in Italia, oltre che in Austria, Belgio, Polonia, Spagna, Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Germania e altre nazioni ancora.

A confermare l’intenzione di allargare il pubblico dell’applicazione, anche l’integrazione di nuove lingue supportate. C’è l’italiano, il francese, il tedesco, il giapponese, lo spagnolo e altri idiomi.

Per quanto riguarda i dispositivi, l’app Termometro sarà disponibile solo su pochi smartphone. Nel dettaglio, sarà possibile utilizzarla sul Google Pixel 8 Pro, su Google Pixel 9 Pro e su Google Pixel 9 Pro XL. Al momento non sembra essere compatibile con altri device, ma non è escluso che ciò possa avvenire in un futuro non troppo lontano.